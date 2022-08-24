經濟不佳 辣招稅宜檢討放寬

評級機構惠譽表示，下調香港今年經濟增長預測至收縮0.5%，將是2019年以來第三度錄得收縮。香港各行各業都陷於艱苦經營境地，筆者認為是時候檢討適度放寬樓市辣招稅。

行政會議召集人葉劉淑儀較早前接受彭博社

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