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經濟不佳 辣招稅宜檢討放寬

地產版 2022/08/24

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評級機構惠譽表示，下調香港今年經濟增長預測至收縮0.5%，將是2019年以來第三度錄得收縮。香港各行各業都陷於艱苦經營境地，筆者認為是時候檢討適度放寬樓市辣招稅。

行政會議召集人葉劉淑儀較早前接受彭博社

...

撰文 : 陳永傑 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁

欄名 : 大行觀點

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