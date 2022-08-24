經濟不佳 辣招稅宜檢討放寬 地產版 2022/08/24 分享： 分享： 評級機構惠譽表示，下調香港今年經濟增長預測至收縮0.5%，將是2019年以來第三度錄得收縮。香港各行各業都陷於艱苦經營境地，筆者認為是時候檢討適度放寬樓市辣招稅。 行政會議召集人葉劉淑儀較早前接受彭博社 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳永傑 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 息魔逼近香港 買家負擔力仍強 2022/08/23 息魔逼近香港 買家負擔力仍強 辣招「日落」時 振經濟莫遲疑 2022/08/22 辣招「日落」時 振經濟莫遲疑 自置物業 仍是最佳投資選項 2022/08/19 自置物業 仍是最佳投資選項 業主不平賣 樓價難大跌 2022/08/18 業主不平賣 樓價難大跌 美通脹跌 9月加息料收窄至0.5厘 2022/08/17 美通脹跌 9月加息料收窄至0.5厘 經濟 成交 樓價 加息 中原地產 BSD 陳永傑 施政報告 印花稅 財政司