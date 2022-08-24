對施政報告的期望 「一消一增一實」

本屆特區政府就任後的第一份施政報告，會有多少「含金量」？市民非常期待。行政長官李家超近日出席了多場施政報告諮詢會，向社會各界和市民徵集意見，他表示要認真梳理市民的意見，在施政報告中回應市民訴求，從現在的情形看，官民之間的互動還是不錯的。

但李家超和特區政府團隊應該有一個思想準備，市民對本屆政府的期望值很高；打個比喻，如果往屆政府在回應市民訴求上有60分即可合格，這一次則恐怕要有75分以上才能算合格。過往由於「泛政治化」的攪擾，特別是行政和立法的關係長期惡化，限制了特區政府的能量，政府解決民生難題心有餘而力不足；現在不同了，形勢已變，中央的要求高了、市民的期望高了，人心思進、思變，特區政府不把功課做好，是無法令市民滿意的。

那麼，市民期待李家超交出甚麼樣的施政報告呢？筆者認為，重點有三：

解決當下之困 消怨氣

這份施政報告要令市民滿意，首先必須具有「消怨氣」的作用。香港長期積累的民生難題和疫下遇到的困難疊加，市民怨氣在胸，急需紓解，施政報告需有大量筆墨解決當下之困。

其一，解決「通關難」。香港與內地的封關狀態已持續兩年多，現在雖有鬆動，但每日的配額與實際需求仍有很大差距，今年秋季開學日期臨近，港生赴內地讀書的名額需要搖號確定，而港生到了內地後，還有「7+3」的隔離期，這如何來得及？家長和學生心急如焚的情況正正提示特區政府，做事應提早謀劃。

舉一反三，在通關問題上，特區政府官員反覆表示與內地保持溝通，但為甚麼效果不佳？到底卡在哪裏？需要相關人士如何配合？對此，行政長官很熟悉箇中的「套路」和「近路」；待時間成熟可以發功了，官民之間應多溝通，形成解決通關的合力。

其二，解決「就業難」。疫情爆發以來，香港經濟持續衰退，旅遊、零售、酒店、餐飲、交通運輸等行業受到的衝擊最大，就連珍寶海鮮舫這樣在香港興旺了半個多世紀的「老字號」都關門結業，令人唏噓不已！企業倒閉，許多打工仔好則降薪、差則失業，苦不堪言，政府如何促進就業？除了過往的政策，還有甚麼新招？相信打工仔非常期待。

其三，解決「住屋難」。這些年來，輪候公屋的期限愈來愈長，已經達到6年多，超出了相關人士的心理預期；超過20萬香港居民還居住在「劏房」、「籠屋」，失去生存的基本尊嚴，從中央到香港基層市民，都緊盯着這件事。如何令公屋建設提速？市民期盼施政報告有更多管用的措施。

解決市民當下之難，贏得人心就有立竿見影的效果。欲達此目的，政府要有「快刀斬亂麻」的魄力，市民期待從李家超的施政報告中，能感受到這種魄力。

鋪設希望之路 增底氣

如果一個社會貧富差距太大、出現了「階層板結」，令大部分社會成員看不到通過奮鬥改變命運的希望，人們就會失去奮鬥的內在動力，選擇「躺平」。香港其實已經出現了這樣的狀況，青年一代就業難、創業難、置業難，向上流動難上加難，怨氣大而又得不到紓解，在某個時候就會集中爆發，令人驚詫！

《港區國安法》和新選制實施後，香港迎來了落實「行政主導」的最佳時期，本屆特首和特區政府是公認回歸以來實際權力和影響力最大的一屆，市民期盼這是一個轉折點。政府積極作為，對市場調節失靈造成的不公平、不合理現象進行糾偏，就能給處於社會中下層的大多數人予以希望。

以鼓勵青年創業為例，政府支持青年到深圳前海創業，那麼，能不能推出一些支持在本港創業的政策？扶持弱勢群體，本屆政府已有一些對策，成立了由政務司司長主導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，那麼，類似的制度能不能複製，推廣到更大範圍？還有，第5波新冠疫情暴露出本港安老院的諸多漏洞，政府在安老服務上會有哪些大動作？這些問題都是市民熱切關注的。

綜觀全球各地，縮小貧富差距的途徑不外乎3條：提低、調高、擴中，也就是提高低收入群體的收入、通過稅收等方法調低高收入群體的收入、擴大中等收入群體的規模，香港要從根本上解決貧富懸殊問題，也需要在這3個方向出手。

當然，解決貧富懸殊非一日之功，但市民非常期待李家超的施政報告中有這方面的措施；至少，它可以令人看到希望、看到前景。

特區政府於2018年提出的「明日大嶼計劃」曾經引發爭議，除了投資巨大之外，市民普遍感到「遠水解不了近渴」，十幾年後才有可能入駐，不知又有多少「黑髮人」等候成了「白髮人」。市民的這些擔憂不無道理，解決民生難題，應該把握好遠期、中期、近期三者之間的平衡，願景雖好，但也要有近期令人「看得見、摸得着」的措施，不能劃一個大餅，把難題又交給後人。

施政報告不僅是「設計圖」，還是「施工圖」，而「施工圖」講究的是精準到位，可操作、可見效、可考核。李家超競選時提出「以結果為目標」的口號，市民耳熟能詳，現在真正考驗特區政府團隊的時刻來了，市民等着看結果呢！

措施實實在在 未來可期

從前期工作安排來看，李家超和其團隊還是很務實的。他成立了4個工作組處理精準扶貧及住屋問題，而且都有司長級官員領導，這是擺出了「啃硬骨頭」的架勢；李家超明確上任百日內，為指定的工作定下目標，訂立「關鍵績效指標」，這是借鑑了企業管理的經驗；他還增設新政府「動員機制」，這是汲取了抗擊第5波疫情期間政府反應遲緩的教訓後做出的改進。這些變化，令中央、內地民眾和香港居民都看到紀律部隊出身的李家超，更講求效率和效果。

市民對李家超和政府團隊的心理預期已經形成；那麼，在施政報告中凡涉及香港發展的重大事項，市民同樣希望能看到工作目標、工作機制、保障措施環環相扣，能看到「時間表」和「路綫圖」清晰可辨。措施實在，則未來可期！

如果說，解決當下之困是「消怨氣」，那麼鋪設希望之路，就是「增底氣」，而施政報告的每一項措施都實實在在，才會令市民心裏更踏實、更有勁。「一消一增一實」，這是市民期望從李家超的第一份施政報告中看到的。

▲ 香港長期積累的民生難題和疫下遇到的困難疊加，市民怨氣在胸，急需紓解，李家超任內首份施政報告必須具有「消怨氣」的作用。（資料圖片）