發展平台經濟 防電商詐騙

最近總是聽到在Facebook上買東西被騙的新聞，這兩天遇到個朋友，竟也告知我，因為貪便宜在Facebook上買無人機，被騙了數千元的經歷。網絡世界信息紛繁複雜，但其實綫上交易與綫下買賣一樣，無非「信用」二字。

以我最近搬家為例，通過網絡搜尋，我找出了10家在搜索引擎有打廣告或檢索靠前、但其實我根本不知真假的搬家公司；然後我通過電郵或Whatsapp，將搬家需求和清單發給對方，一日後，我淘汰了3家響應不及時、不積極的公司。

接着是選報價，同一份搬家清單，價格竟然可以差到5倍之多，最低8,000元，最高竟索價4萬；篩除3家海鮮價，餘下4份低於15,000元的報價中，能夠提供明確報價合約和收費細則的只有2家，其中一家要求預付2,000元定金，另外一家只要求簽約確認，現場付款即可。我當然不會選擇預付定金的搬家公司，經此篩選過程，最後簽約的搬家公司準時、高效、優質地完成了我的搬家任務，最終現場以支票支付，人與事兩清。

社媒綫上交易 無信用認證

在類似的雙邊交易中，交易雙方其實都沒有甚麼信用紀錄或抵押，任何預付款都沒有保障；綫上交易更是如此，在Facebook上，不論賣家怎麼吹噓展示或低價誘惑，都只能當作沒有任何信用的交易對手，我們必須遵循一手交錢一手交貨的原則，如果商家不接受，再好再便宜的東西，我也一定不會購買。

有些人有錯覺，認為Facebook是高科技大公司，在上面買東西一定沒有問題；但如果真的被騙，Facebook理都不理你，不要說交易款項保障，甚至連最基本的信用認證都保障不了。說到這裏，不得不提阿里巴巴，構建了全球最大的平台經濟體，以及龐大數據支撑的商業信用體系，阿里巴巴和淘寶每天都在對平台上數以萬億計的交易，進行信用監管和交易保障。

早前我通過淘寶，給在老家的母親下單了一些時令水果，還沒來得及告訴母親，送貨員第二天上午就已經把水果送到，母親看到一份檸檬不太新鮮，要求退貨，送貨員二話不說就給退貨處理，等我收到短信，已經是告知退款已返回支付寶。

平台監管預付款 保消費者利益

在淘寶上，交易沒有完成、雙方沒有確認前，預付款和商家應收款都由平台監管，保障利益，在這種平台經濟模式下，預付款才是安全的。任何交易消費者可以放心付款，遇到任何貨不對辦或質量問題，平台都會保障消費者利益；而商家只要認真做生意，提供物有所值的商品，消費者點讚付款也是毫不吝嗇的，生意做大做強，只是時間問題。

中國的平台經濟模式，與西方靠個體信用支撑的經濟模式區別很大，在信息時代，我更認同中國模式。

在過去20年，香港商業模式逐漸落後，消費者常要面對不透明、不對稱的市場，硬食海鮮價，甚至被騙時有發生；而有些商家不思進取，賺得一單是一單，就這樣逐步走入困局。發展創新科技、構建平台經濟，將能夠幫助香港實現商業模式轉型，再次走出小島，賺全世界人的錢，否則僅靠本土市場，把老本吃完，日子恐怕也就到頭了吧！

▲ 發展創新科技、構建平台經濟，將能夠幫助香港實現商業模式轉型。（資料圖片）