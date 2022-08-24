「天王巨星搖籃」 紅館騷助上位 要聞版 2022/08/24 分享： 分享： 縱觀香港各演出場地，蕭潮順指紅館舞台仍是天王巨星的最佳搖籃，「始終歌手會覺得做過紅館騷，先叫做歌星。台灣歌手例如五月天、周杰倫、周華健都嚟做過，先至上到位。」反觀西九或受戶外天氣影響，亞博館又偏遠，正 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 拍板演唱會「安歌」 蕭潮順：臨場執生 今日 拍板演唱會「安歌」 蕭潮順：臨場執生 MIRROR舞台事故 倡3方面檢討 今日 MIRROR舞台事故 倡3方面檢討 10月羅文紀念騷 380元門票佔逾半 今日 10月羅文紀念騷 380元門票佔逾半 你可能感興趣 拍板演唱會「安歌」 蕭潮順：臨場執生 今日 01:00 拍板演唱會「安歌」 蕭潮順：臨場執生 MIRROR舞台事故 倡3方面檢討 今日 01:00 MIRROR舞台事故 倡3方面檢討 10月羅文紀念騷 380元門票佔逾半 今日 01:00 10月羅文紀念騷 380元門票佔逾半 紅磡體育館 演唱會 啟德體育園 蕭潮順 天氣