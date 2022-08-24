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「天王巨星搖籃」 紅館騷助上位

要聞版 2022/08/24

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縱觀香港各演出場地，蕭潮順指紅館舞台仍是天王巨星的最佳搖籃，「始終歌手會覺得做過紅館騷，先叫做歌星。台灣歌手例如五月天、周杰倫、周華健都嚟做過，先至上到位。」反觀西九或受戶外天氣影響，亞博館又偏遠，正

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