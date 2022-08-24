拍板演唱會「安歌」 蕭潮順：臨場執生 縱橫紅館40載 盼傳承本地流行文化 要聞版 2022/08/24 分享： 分享： 金牌製作人蕭潮順縱橫紅館近40載，監製過千百場紅館騷。每次開騷，他就坐在控制台上指點江山，秘訣要耳聽眼看八方，搞氣氛之餘又要提場，還要臨場拍板「安歌」環節，滿足逾萬觀眾。 他自小跟演唱會結緣，中五便在母 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 MIRROR舞台事故 倡3方面檢討 今日 MIRROR舞台事故 倡3方面檢討 「天王巨星搖籃」 紅館騷助上位 今日 「天王巨星搖籃」 紅館騷助上位 10月羅文紀念騷 380元門票佔逾半 今日 10月羅文紀念騷 380元門票佔逾半 你可能感興趣 MIRROR舞台事故 倡3方面檢討 今日 01:00 MIRROR舞台事故 倡3方面檢討 「天王巨星搖籃」 紅館騷助上位 今日 01:00 「天王巨星搖籃」 紅館騷助上位 10月羅文紀念騷 380元門票佔逾半 今日 01:00 10月羅文紀念騷 380元門票佔逾半 蕭潮順 演唱會 監製 歌手 表演