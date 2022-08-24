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拍板演唱會「安歌」 蕭潮順：臨場執生

縱橫紅館40載 盼傳承本地流行文化

要聞版 2022/08/24

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金牌製作人蕭潮順縱橫紅館近40載，監製過千百場紅館騷。每次開騷，他就坐在控制台上指點江山，秘訣要耳聽眼看八方，搞氣氛之餘又要提場，還要臨場拍板「安歌」環節，滿足逾萬觀眾。

他自小跟演唱會結緣，中五便在母

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蕭潮順 演唱會 監製 歌手 表演

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