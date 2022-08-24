雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」

網絡私隱一直都是大眾關注的議題，愛爾蘭公民自由委員會（ICCL）近日指摘雲服務巨頭Oracle，已累積近50億人的詳細個人資料，成為「全球監控機器」並獲利。惟Oracle發言人回覆媒體稱，無法評論此案

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