雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 行政人員版 2022/08/24 分享： 分享： 網絡私隱一直都是大眾關注的議題，愛爾蘭公民自由委員會（ICCL）近日指摘雲服務巨頭Oracle，已累積近50億人的詳細個人資料，成為「全球監控機器」並獲利。惟Oracle發言人回覆媒體稱，無法評論此案 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 今日 逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 華為搶先9．6發布 Mate50系列登場 2022/08/23 華為搶先9．6發布 Mate50系列登場 Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 2022/08/22 Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 Google改善搜尋結果 打擊「農場文」 2022/08/22 Google改善搜尋結果 打擊「農場文」 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 2022/08/19 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 科技行業 科技硬件 科技軟件 雲端 網絡通訊 服務 商業 人權