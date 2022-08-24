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逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤

行政人員版 2022/08/24

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隨着網絡成為大眾生活一部分，各式各樣的詐騙手法亦隨之衍生。有報告發現，超過8成的勒索軟件攻擊，源於常見的軟件及裝置配置失誤，同時「勒索軟件即服務」（ransomware-as-a-service）成為

...

欄名 : 科技新知

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