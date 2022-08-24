逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 行政人員版 2022/08/24 分享： 分享： 隨着網絡成為大眾生活一部分，各式各樣的詐騙手法亦隨之衍生。有報告發現，超過8成的勒索軟件攻擊，源於常見的軟件及裝置配置失誤，同時「勒索軟件即服務」（ransomware-as-a-service）成為 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 今日 雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 華為搶先9．6發布 Mate50系列登場 2022/08/23 華為搶先9．6發布 Mate50系列登場 Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 2022/08/22 Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 Google改善搜尋結果 打擊「農場文」 2022/08/22 Google改善搜尋結果 打擊「農場文」 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 2022/08/19 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 科技行業 科技硬件 科技軟件 黑客 商業 服務 軟件 罪行 雲端 勒索