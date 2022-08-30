「遙距營商計劃」支援中小企數碼轉型　助本地鞋履品牌應對疫下業務危機

▲ Dr. Kong市場策劃及推廣部總監吳嘉麗女士與資訊科技經理葉志均先生查看公司業務狀況。

疫情期間，企業面對前所未有的經營挑戰，只有善用科技推動自身業務增長的企業，才能捱得過疫情，掌握未來發展的鑰匙。有見及此，創新科技署於2020年年中在防疫抗疫基金下推出「遙距營商計劃」，以支援企業在疫情期間，透過資訊科技方案繼續營運和提供服務。計劃讓超過22,000間企業受惠，當中涵蓋零售、餐飲及款待、進出口貿易、服務業、教育及培訓等不同行業，成功令企業開拓遙距業務，在疫情下得以繼續營運。



創新科技署在疫情之初，透過防疫抗疫基金推出「遙距營商計劃」，旨在資助企業採用資訊科技方案，在疫情期間繼續營運和提供服務。由於企業對計劃的反應非常踴躍，計劃曾先後兩次增加撥款，同時容許企業提交第二次申請，以期為更多的合資格企業提供資助。



在2020年5月至10月申請期間，計劃共接獲逾38,000宗申請，約百分之九十五來自中小企業。當中約35,000宗申請獲批，成功獲批並已開展的項目約26,000宗，涉及的總資助額約17億港元，至今已發放超過14億港元的資助額。香港生產力促進局（下稱生產力局）作為此計劃的秘書處，在計劃的不同階段均積極協助獲資助企業，包括舉行網上研討會、提供一對一免費諮詢等服務等，務求讓獲資助企業盡快取得資助落實計劃。



Dr. Kong Footcare Limited是獲得計劃資助額$30萬元上限的資助企業，市場策劃及推廣部總監吳嘉麗女士接受本報訪問時表示，「作為香港本地品牌之一，公司一直以來零售業務均表現穩定，亦不斷擴展公司零售業務。早在2019年，我們已萌生開發網上商店的念頭。當完成相關計劃書後，不幸疫情來襲，公司的零售銷售數字大跌。我們見到創新科技署推出『遙距營商計劃』，就像是見到一線曙光，即時申請參加。」



計劃助升級轉型覓商機



該公司資訊科技經理葉志均先生表示，「透過是次計劃，我們希望建立網店及相關遙距設備，以發展網上銷售及推廣在家工作的新工作模式。申請成功獲批後，資助金額主要用於兩方面：一是用以建立新網上商店系統，令客戶可以方便快捷地購買我們的鞋類及護足產品，除了銷售額得以提升，我們也透過網上商店後台獲得相關分析數據，有效分析及部署將來的宣傳策略；二是隨着疫情爆發，公司既要保障員工安全，亦要維持公司基本運作，在家工作已成為新常態，因此我們用資助金額添置了遙距文件管理系統、即時通訊視頻軟件及網絡保安方案，以輔助團隊進行遙距溝通工作，同時加強網絡安全，令文檔可在安全及有效率的環境下共享，助公司在疫下得以繼續營運。」

▲ Dr. Kong資訊科技經理葉志均先生使用遙距文件管理系統檢視公司最新產品的相關資訊。

▲ 公司也購入了網絡安全方案以抵禦各種新型網絡攻擊，善用科技提升整體網絡安全性。

談及今次計劃，吳嘉麗認為對於中小企的幫助很大，「以我們公司為例，可以說是三贏：一是透過開發網上商店，激發了員工的潛能，也對公司多了一份使命感及歸屬感，辦公室與前線同事也因而多了接觸，互相理解彼此工作上的困難；二是客戶光顧網上商店，貨物可以直接送到客戶手上，顧客安心購物之餘亦令我們的銷量上升，而隨網購附送的門市優惠券，也刺激他們在疫情稍緩時，能重新來到分店購物；三是對公司形象的提升，顧客感受到公司能夠與時並進，以各種科技配套改善營運。」

▲ 公司利用資助金額添置了即時通訊視頻軟件，輔助團隊進行遙距溝通工作。

「遙距營商計劃」是創新科技署在疫情下推出有時限的資助計劃，申請反應十分踴躍，可見企業進行數碼轉型是必然的新趨勢。創新科技署另有科技券計劃，資助企業提升生產力，協助企業升級轉型，詳情請瀏覽科技券計劃：https://www.itf.gov.hk/l-tc/TVP.asp

(特約)