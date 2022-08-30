「遙距營商計劃」支援中小企數碼轉型 助本地鞋履品牌應對疫下業務危機
疫情期間，企業面對前所未有的經營挑戰，只有善用科技推動自身業務增長的企業，才能捱得過疫情，掌握未來發展的鑰匙。有見及此，創新科技署於2020年年中在防疫抗疫基金下推出「遙距營商計劃」，以支援企業在疫情期間，透過資訊科技方案繼續營運和提供服務。計劃讓超過22,000間企業受惠，當中涵蓋零售、餐飲及款待、進出口貿易、服務業、教育及培訓等不同行業，成功令企業開拓遙距業務，在疫情下得以繼續營運。
創新科技署在疫情之初，透過防疫抗疫基金推出「遙距營商計劃」，旨在資助企業採用資訊科技方案，在疫情期間繼續營運和提供服務。由於企業對計劃的反應非常踴躍，計劃曾先後兩次增加撥款，同時容許企業提交第二次申請，以期為更多的合資格企業提供資助。
在2020年5月至10月申請期間，計劃共接獲逾38,000宗申請，約百分之九十五來自中小企業。當中約35,000宗申請獲批，成功獲批並已開展的項目約26,000宗，涉及的總資助額約17億港元，至今已發放超過14億港元的資助額。香港生產力促進局（下稱生產力局）作為此計劃的秘書處，在計劃的不同階段均積極協助獲資助企業，包括舉行網上研討會、提供一對一免費諮詢等服務等，務求讓獲資助企業盡快取得資助落實計劃。
Dr. Kong Footcare Limited是獲得計劃資助額$30萬元上限的資助企業，市場策劃及推廣部總監吳嘉麗女士接受本報訪問時表示，「作為香港本地品牌之一，公司一直以來零售業務均表現穩定，亦不斷擴展公司零售業務。早在2019年，我們已萌生開發網上商店的念頭。當完成相關計劃書後，不幸疫情來襲，公司的零售銷售數字大跌。我們見到創新科技署推出『遙距營商計劃』，就像是見到一線曙光，即時申請參加。」
計劃助升級轉型覓商機
該公司資訊科技經理葉志均先生表示，「透過是次計劃，我們希望建立網店及相關遙距設備，以發展網上銷售及推廣在家工作的新工作模式。申請成功獲批後，資助金額主要用於兩方面：一是用以建立新網上商店系統，令客戶可以方便快捷地購買我們的鞋類及護足產品，除了銷售額得以提升，我們也透過網上商店後台獲得相關分析數據，有效分析及部署將來的宣傳策略；二是隨着疫情爆發，公司既要保障員工安全，亦要維持公司基本運作，在家工作已成為新常態，因此我們用資助金額添置了遙距文件管理系統、即時通訊視頻軟件及網絡保安方案，以輔助團隊進行遙距溝通工作，同時加強網絡安全，令文檔可在安全及有效率的環境下共享，助公司在疫下得以繼續營運。」
談及今次計劃，吳嘉麗認為對於中小企的幫助很大，「以我們公司為例，可以說是三贏：一是透過開發網上商店，激發了員工的潛能，也對公司多了一份使命感及歸屬感，辦公室與前線同事也因而多了接觸，互相理解彼此工作上的困難；二是客戶光顧網上商店，貨物可以直接送到客戶手上，顧客安心購物之餘亦令我們的銷量上升，而隨網購附送的門市優惠券，也刺激他們在疫情稍緩時，能重新來到分店購物；三是對公司形象的提升，顧客感受到公司能夠與時並進，以各種科技配套改善營運。」
「遙距營商計劃」是創新科技署在疫情下推出有時限的資助計劃，申請反應十分踴躍，可見企業進行數碼轉型是必然的新趨勢。創新科技署另有科技券計劃，資助企業提升生產力，協助企業升級轉型，詳情請瀏覽科技券計劃：https://www.itf.gov.hk/l-tc/TVP.asp
(特約)