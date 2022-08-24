栽培專業團隊　Sun Life永明5精英勇奪大獎

深明人才培訓與推動科技發展同樣重要，一貫力求創新的Sun Life永明，在積極推展數碼科技服務的同時，亦投放大量資源培育年輕有活力的專業團隊。適逢今年迎來扎根香港130年的里程碑，Sun Life永明共有5名理財策劃精英於應屆「傑出推銷員獎」中獲得獎項，足證無懼疫情挑戰，穩佔市場一席位。



今屆獲得「傑出推銷員獎」(DSA)的Sun Life永明理財策劃精英，包括高級合夥人朱清俊、行政財務策劃經理麥芳琪、高級財務策劃經理周燕芬、分組經理胡稀童和財務策劃經理楊梓朗，幾位雖然擁有不同背景和經歷，但相同的是兼具用心待客及抱持專業進取的精神，配合Sun Life永明提供充足和適時的培訓，以致能通過這個優質良性競爭平台得到銷售界肯定，為事業發展里程寫下新篇章。



設身處地了解客戶需要



投身理財策劃行業已有33年的朱清俊憑藉對保險及理財產品的專業知識，以及細心了解客戶的需要，早已獲得無數業績獎項。但對於第一次獲得DSA獎項，他直言意義重大，彰顯在銷售範疇獲專業認可。「我在賽前特別將自己充當為一位新人，從零開始學習和吸收導師的指導，全力備戰參賽。當中尤其感激公司提供充足支援，如培訓部的同事和導師針對各個比賽環節，為我們提供所需訓練；加上隊友間互相鼓勵，令大家在心理上亦得到支持。」



回想當初入行，朱清俊指是受行業中多勞多得的特質吸引，發展機會可完全掌握在個人手中。「我一直提醒自己要以正面態度面對困難，深信只要積極在技巧、知識和心理質素等各方面作好充足準備，凡事都可順利解決。」他又以自身經驗勉勵同事，無論入行年資多長，均有需要緊貼行業趨勢，不斷留意行業內外資訊，與時並進，最終必有所成。



無懼疫情轉投理財行業



麥芳琪本來從事銀行客戶經理超過十年，在疫情下加入Sun Life永明，縱使對未知的前景抱有憂慮，她仍抱持積極態度，確信有危才有機。最後入行短短一年半即成功獲獎。「過去從事銀行工作期間，我已很想參加這個銷售界奧斯卡比賽，可惜苦無機會。這次正好把握時機，配合公司提供連串特訓，在專業培訓團隊的全力支持，多番提醒我們如何在比賽中做得更好，加上各項針對性的訓練，讓我能快速成長，在比賽中全程投入、專注和享受，最後勇創佳績。」



經過比賽歷練，麥芳琪指出，賽後覺得個人的邏輯思維亦有進步，相信對她日後在這個行業持續發展有一定幫助。「我一向重視由心出發對待客戶，透過專業知識為他們推薦合適產品，並提供完善的售後服務，確保彼此能建立互信關係，配合公司在疫情下推出多元配套，只要具有積極發展的心態，即使如我一樣是中途轉換事業舞台的新人，也一樣可取得成功。」她更鼓勵理財顧問嘗試透過參與角逐獎項，挑戰自己。



總以為參加DSA的參賽者都是能言善辯，周燕芬卻自言是個別例子，一向害怕公開演講。於Sun Life永明服務超過20年，回憶初出茅廬時擔當財務策劃工作，甚麼都不懂，連與客戶見面的開場白都要反覆練習。不過她沒有被這些困難嚇倒，反而無懼挑戰，透過不斷的演練和改善，在短短一年內晉升為分組經理。「要成為出色的銷售人員，除了將心比己，以客為本，更必須裝備自己，當機會來臨時才可讓自己盡情發揮。」



今次周燕芬同樣憑藉永不退縮的精神，「無懼」地走出舒適圈，投入公司提供的一系列個人和小組訓練，由演說過程到面部表情，直到肢體動作，她指導師都有作出提點和照顧，加上在公餘時間仍不斷重覆努力練習，最終成功在比賽中展示良好口才和膽識，並取得獎項。周燕芬相信每個人都有害怕的事情，但解決方法只有一個，就是「無懼」。



入行5年的胡稀童視DSA獲獎為踏出成功的第一步。她坦言，在賽前沒有想過會有甚麼收穫，但單從訓練過程中，已讓她在專業發展上有所成長和進步。雖說她一直亦有留意本身的不足，但卻始終無法解決。直到籌備這次參賽，終令她有機會直接面對個人的弱項，並找出方法改善。



「很感激公司和團隊的全力支持和幫助，如在疫情下提供網上培訓，我團隊內的成員，也願意協助拍攝影片，並提醒我演說和動作時的注意事項，使我在短時間內改善了壞習慣，提升整體表現質素，無論在參賽期間以至回到工作崗位，均獲得很大裨益。」胡稀童補充，藉此機會她亦重新審視在行業發展的定位，發現首先要釐清財務策劃擔當的角色，才能更完善地服務客戶，因為要成為財策「精英」並非講求業績，而是取決於每次與客戶會面時有否盡力展現專業態度，正是這份對客戶認真的執著，令她突圍而出。



從不成熟到傑出推銷員



楊梓朗自言，歸功是次比賽，令他從一個不成熟的年輕人，搖身一變成為獲得專業肯定的傑出銷售員。以往他以為從事理財策劃行業很容易，但入行後，並有機會參與大型比賽，令他明白到這個專業並非想像中簡單。藉公司的多元培訓，學習到更精湛的說話技巧、令別人對我更信任的身體語言。為此，他投放了很多時間和心力準備比賽，更形容比讀書時應付考試更為認真，期望能達成獲獎的目標，也不想浪費公司提供的寶貴參賽機會。



「正正因為參與這個比賽，令我同時改變了做人處事的態度，明白在財策專業以至其他銷售行業，皆有很多比自己優秀的精英，故必須用心做好每一個細節，才可增強自身優勢。」他深信，投身財策專業，絕不能抱著「搵快錢」的心態，惟有用心和真誠待客，才能贏取信任。而通過這次獲獎，期望亦可為公司和團隊帶來專業上的肯定，繼續精益求精。

▲ 在慶祝札根香港130周年之際，Sun Life永明共有 5名理財策劃精英於「傑出推銷員獎」中脫穎而出，展現其團隊專業質素獲廣泛認可。

▲ 朱清俊

▲ 麥芳琪

▲ 周燕芬

▲ 胡稀童

▲ 楊梓朗

回應新時代挑戰 堅持優質服務



「傑出推銷員獎」為業界年度盛事，Sun Life永明首席營業總監周家敏表示，比賽雲集不同行業的銷售精英，藉此良性競爭，有助理財顧問提升自信與專業水平。與此同時，得獎者更能將參賽過程中累積的經驗與得著與團隊成員分享，推動彼此共同進步，為客戶與公司創造更大價值，締建多贏局面。



今年正值Sun Life永明扎根香港130周年的重要日子，周家敏喜見5名財策精英在這項銷售界奧斯卡比賽中獲得嘉許，彰顥公司實力。「理財保險產品是無形的長期產品，較銷售有形和效益立見的產品更具挑戰。因此，我們深信理財顧問必須投放更多努力，全面了解產品特色及分析客戶需要，從而為他們度身訂造合適的理財保障方案，並提供完善的售後服務。」



連串高效培訓 提升參賽者實力



為鼓勵理財顧問通過角逐具高度認受性的「傑出推銷員獎」，切實掌握個人的銷售水平是否符合業界指標，周家敏指公司每年亦會派出表現出色的理財顧問參賽。「由遴選到比賽當日，公司均投放大量資源籌備及培訓參賽者。管理層更會親自選拔代表Sun Life永明出賽的精英，並邀請專業的培訓導師為他們提供一系列密集式的高效培訓，務求讓他們能以最佳狀態示人。今年更有超過15名擁有不同年資的理財顧問參加遴選，他們同樣準備充足，且實力非凡。」



周家敏續說，有關培訓分別以小組及一對一的形式進行，為理財顧問作出針對性的指導，如藉角色演練提升他們的信心和銷售技巧，過程中會不斷優化訓練內容及道具等細節，參賽者亦能互相學習及提點，朝共同目標進發，全面提升他們爭勝的信心。「培訓成果更可應用到他們日後的工作及團隊管理，透過參賽者與團隊分享獲獎心得，把當中所學的技巧複製到每位夥伴身上，從而提升整體的水平。」



以行動實踐無懼 不斷為顧問注入動力



提到應屆獎項主題—「無懼」，周家敏闡述，Sun Life永明及旗下理財顧問團隊一向以行動實踐「無懼」。舉一個例，當理財顧問晉升為經理後，便要持續招募更多具潛質的新力軍加盟，為團隊注入新動力。而團隊經理及理財顧問亦必須透過不斷求進及自我增值，確保能無懼地應對任何挑戰。



展望未來發展，周家敏強調，公司在科技發展及人才培訓等各方面一直與時並進，既通過全方位及適時的培訓課程和講座，助理財顧問掌握不同領域的最新知識，例如有關大數據和拓展大灣區業務等資訊，同時亦把握數碼化機遇，提升數碼工具效益；另一方面亦鼓勵團隊經理招募更多理念一致的下一代家庭成員加入承傳事業，令原有客戶和其家人獲得持續延伸的服務，維持長遠的互信關係。「Sun Life永明將繼續以『關愛、專業、啟發、勝利』作為服務核心價值，展現「待客一心 信守終生」，致力與客戶攜手建立終身理財保障及建構健康生活。」

▲ 周家敏指出，Sun Life永明一貫重視提供全方位的人才培訓，並透過鼓勵旗下精英參賽，促進團隊砥礪互進。 (特約)

(特約)