富通五精英挑戰自我闖高峰　勇奪「銷售界奧斯卡」獎項

維持對保險業的熱誠，最大的挑戰在於不斷發掘目標。透過鞭策自己，這樣才有動力進步，繼而在事業中找到人生意義。富通保險一向鼓勵同事突破自己，挑戰界限。今年，富通保險繼續派出保險精英參加有「銷售界奧斯卡」之稱的「傑出推銷員獎」，5名代表全數順利獲獎，充分展現出富通保險的精神價值；他們出色的表現，也證明了公司的專業培訓是高質素的。



富通保險今年派出5位代表參加被譽為「銷售界奧斯卡」之稱的「傑出推銷員獎」並全部獲勝，得獎者分別是分區經理叶劍語（Priscilla）、分行經理黎熙瑜（Cindy）、財富策劃總監黎肇筵（Roy）、財富策劃總監肖江夏（Christine）和財富策劃總監蔡詠思（Chris）。他們為比賽花了不少工夫準備，同一時間也要兼顧日常工作，絕對是精神和體力上一大考驗，但他們仍能克服困難，關鍵就是平日養成的專注力和認真態度，以及富通保險的專業指導和培訓，令5位精英能夠發揮潛能，贏取獎項。



隨遇而安 平常心對待高山低谷



黎肇筵（Roy）在求學期間有意從事酒店業，後來加入酒吧工作，偶然一次與從事保險業的朋友暢談，朋友提到在飲食業付出的努力和收入回報未必成正比，令他最終決定入行成為理財顧問。



Roy坦言入行初期對自己能否賺取理想收入有猶豫，但隨着經驗累積，明白這行業有高低起伏，漸漸對行業發展充滿信心。當他遇上低谷時，他會更積極部署未來的工作，有時會短暫休息，做一些自己喜歡做的事，為自己加油！



他笑言自己參加是次比賽有很大的期望，最終的目標就是勝出，現在總算達到目標。他感謝公司派了2名經驗豐富的同事，向每位參賽者詳細講解比賽細節，以及從旁協助密集訓練。



新人宜眼光放遠和保持謙卑



肖江夏（Christine）是5人之中資歷最深，入行已有20年。她坦言因為當初為了照顧家庭，因此選擇了工作時間靈活的保險業，於2012年加盟富通保險。



她自問參加今次比賽是為了挑戰自己，期間的準備工夫絕不輕鬆，所以非常感激公司全力支援，使她學習到很多新的銷售技巧，以及有幸認識到一班志同道合的同事，鞭策自己要繼續努力，不斷進步。



身為資深從業員，她提醒新人入行要養成正確心態，不能急功近利，須花時間與客戶慢慢建立良好關係，並設身處地思考和了解客戶的需求。另外，社會日新月異，她亦敬告新人要時刻增值，提升銷售知識水平及技巧，保持謙卑心態，不斷學習。



致力宣揚人生規劃概念 助客戶策劃理財健康方案



蔡詠思（Chris）加入富通保險前，本身已有數年金融機構任職的經驗，因此對於保險產品方面並不陌生，唯一的分別，是她以往大多接觸高端客戶，而現時的客戶則為廣大市民。



她表示，部分客戶乃加入富通保險前已經認識，由他們開始投身社會工作，然後置業、結婚、生兒育女，自己都有幫忙策劃理財和健康保障方案，令客戶實踐人生每個目標，就如一個「人生規劃師」，滿足感比以往集中服務富裕客戶更高。



她感謝「富通金融人才發展中心」提供專業培訓，不論是「傑出推銷員獎」還是其他獎項，導師均投放了很多寶貴時間指導參賽者。為期4個月的培訓，令她更加清楚明白，說話溝通上不但要簡單清晰，亦要懂得把複雜的概念，轉化為易於理解的字眼。



不斷改善待人接物 用誠意換取客戶信任



黎熙瑜（Cindy）入行前是時裝店經理，後來發現晉升空間頗為局限，加上網上購物導致零售業走向夕陽，促使她轉投自主且多勞多得的保險業。



她自問個人性格有點我行我素，因此她花了不少工夫學習待人接物和處事技巧。她認為，首先要懂得因應客戶當下的情緒，說話做事方面令對方留下好印象，建立信任，配合優秀產品，銷售過程自然事半功倍。她憶述，一名客戶本身是中小企老闆，起初對於企業保險以外的推介很抗拒，但在她每次鍥而不捨為老闆的員工講解強積金和危疾保障細節後，她的誠意打動了這名老闆，最終這名老闆成為了她的客戶。



在準備參賽的過程中，她直言非常具挑戰性，既要接受密集式訓練，也要繼續照顧團隊，但尤幸富通保險的支援非常全面，使她能夠清晰了解比賽要求，成功掌握關鍵細節。



有危便有機



叶劍語（Priscilla）早前由內地來港修讀碩士課程，因為身邊的內地朋友以往來港讀書時亦有在香港購買保險的經驗，令她發現內地客戶對香港保險的需求殷切，促使她畢業後便直接加入保險行列。



新冠肺炎疫情引致封關，內地旅客未能到香港購買保險，她承認對業界來說是一大挑戰，但有危自然有機遇，她深信只要能靈活應變，專業的代理人一定能克服挑戰。



她數年前已經聽聞過「傑出推銷員獎」，因此是次能代表富通保險參賽，心裏感到非常榮幸。她感謝公司的兩位導師和過往的得獎者無私傳授參賽經驗，並一直致力從旁培訓和協助，提出不少寶貴意見，使她不負眾望獲獎而回。

▲ 富通保險首席營業總監蘇芷君（Dionne）（左三）與5位得獎同事合照 :（左起）黎肇筵（Roy）、蔡詠思（Chris）、肖江夏（Christine)、黎熙瑜（Cindy）和叶劍語（Priscilla）。

▲ 黎肇筵（Roy）自問從事保險業要接受有高低起伏，但只要平常心面對便不用害怕。

▲ 肖江夏（Christine）以客戶利益為先，不求回報地付出時間和精神，以為客戶提供周全保障。

▲ 蔡詠思（Chris）認同從事保險有如擔任「人生規劃師」，為客戶的人生選擇出謀獻策。

▲ 黎熙瑜（Cindy）認為，要先建立潛在客戶對自己的信任，配合優秀產品，銷售過程自然事半功倍。

▲ 叶劍語（Priscilla）認為，封關對內地旅客來港投保有影響，她深信只要能靈活應變，開拓本地市場，專業的代理人一定能克服挑戰。

無懼困難 勇往直前



今年是富通保險連續第5年派代表參加「傑出推銷員獎」，參賽的5位前綫人生規劃師（Life Artisans）均悉數獲獎。富通保險首席營業總監蘇芷君（Dionne）表示，公司一直鼓勵人生規劃師參加這個比賽，不但有助加強他們的信心，也希望藉着比賽過程所產生的壓力，鞭策他們成長和進步，不斷改善自身的銷售技巧。她坦言公司的培訓是屬於輔助的角色，旨在幫助追求卓越的人生規劃師，更加精益求精。



此外，她特別稱讚主辦單位今年以「無懼」為主題。她認為在疫情下，各行各業都面對很大的挑戰，若沒有良好的心理質素，其實難以突圍而出。她表示，無懼不是去做一些表面的工作，而是一種面對挑戰的心態。疫情下，銷售人員更需要陪伴客戶積極面對「疫」境，而財務策劃這個行業與客戶整體的生活息息相關，「無懼」這個主題喚醒人生規劃師必須時刻保持正能量，繼續為客戶提供優質的專業服務。她稱，在疫情下，不論是危還是機，富通保險會向人生規劃師傳授調節心態的方法，只要堅持信念、勇往直前，無懼疫情等外圍因素所帶來的嚴峻考驗和各種新挑戰，繼續展翅高飛，助力客戶實現「健康人生贏得起」的目標。



Dionne強調，「富通企業家發展計劃」不但招攬了很多高質素人才加入該公司，富通保險憑藉母公司新世界集團強大的生態圈支持下，給予部分人生規劃師「富通財策服務大使」這個身份，向新世界集團旗下公司的員工介紹理財方案，為新入行的人生規劃師創造更多發展機會。



作為新世界產業生態圈中的重要一環，富通保險一直秉持『Think beyond insurance. 』的品牌承諾，透過與集團成員業務的協同合作，發揮新世界集團優質生態圈的獨特優勢，全方位為客戶帶來不一樣的保險體驗。Dionne表示，富通保險會繼續吸納優秀人才，目標是透過人生規劃師，照顧到客戶「生、老、病、承傳」不同階段的需要，令大家成為客戶最可靠的人生規劃師。



富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）

▲ 富通保險首席營業總監蘇芷君 (Dionne) 表示，「富通企業家發展計劃」不但招攬了很多高質素人才加入富通保險，更為他們創造更多發展機會。

(特約)