保誠PRUVenture計劃　保誠保險首席業務總監蔡川艾：發掘行業專才　培育未來領袖

疫情不只為大家的生活帶來了「新常態」，同時亦帶動了各種的可能和機遇。因應大眾對保險及財務策劃的需求增加，令不少人對保險業感到興趣，甚至有意入行開創個人事業。不過傳聞要在行內取得佳績，建立良好的人際網絡和銷售技巧可謂缺一不可。想知實情如何，不如由業內專家親自解說。



建立個人事業、自主工作模式與時間、自訂事業目標……，凡此種種都是從事理財顧問工作的吸引之處。然而，部分人可能因為對行業缺乏了解，擔心自己力有不逮而不敢走出舒適圈，更深怕在事業起步時做錯決定，因而對保險行業卻步。



引領走出舒適圈 開展個人事業



「有見及此，保誠保險有限公司（保誠）特別創造全方位平台，幫助這些有意加入保險業人士達成創業理想。」保誠保險首席業務總監蔡川艾（Benny）表示，保誠推出的PRUVenture領袖發展計劃，協助社會專才及大學畢業生發展保險事業，並建立團隊。

▲ 保誠保險首席業務總監蔡川艾

「計劃設有全方位的專業培訓，幫助新晉理財顧問迅速開展個人的保險事業。」他透露，PRUVenture學員每天會透過會面、研討、指導，建立良好工作規律，並藉此加強對行業及產品的知識，提升銷售技巧，奠定保險事業基礎。



另一方面，配合創新科技的發展和應用，保誠又推出一站式客戶管理平台PRULeads，透過人工智能技術，幫助理財顧問更有效地發掘潛在客戶。「PRULeads以數據分析加強理財顧問與客戶的互動，系統會提醒他們有關客戶的重要日子如生日、保單周年日等，令理財顧問能為客戶提供最貼身和貼心的服務，並更有效地管理和跟進各項業務活動。」



此外，PRUVenture計劃亦提供財務支援。「當中包括首年每月最多6萬港元的財務預支，以及第2年高達42萬港元的專屬業績花紅，3年內晉升為區域總監更可獲高達50萬港元獎賞。」Benny說。



全方位培訓系統 有助打好銷售根基



在快速消費品行業工作逾15年的呂素伶（Angelina），早年為照顧子女而成為全職媽媽。直至6年前她重新投入工作，並於今年四月加入保誠，開展第二事業。她直言新事業的發展過程順利，入行4個月已取得業內精英指標之一的百萬圓桌（MDRT）資格。「PRUVenture領袖發展計劃為學員提供一套系統性的銷售課程，讓我們能在短時間內掌握實用性的銷售知識。」她指出，PRUVenture學員每天都須參與培訓和業務會議等活動，令她建立良好的工作習慣，循序漸進地建立個人團隊，成為新一代的管理人。

▲ 在PRUVenture計劃支援下，呂素伶（Angelina）入行4個月已取得MDRT資格。

高效客戶管理系統 提升服務質素



至於經營珠寶出口及批發生意逾20年的林竹彬（Ben）早前亦轉換跑道。「我對保險產品雖然有一定的認識，但由於個人性格較為內向，所以在轉行前亦有擔心自己是否能應付保險銷售工作。」全賴PRUVenture計劃的支援，他在短短半年就達到MDRT的要求。「在PRUVenture以外，保誠更提供其他配套，例如PRULeads透過大數據分析，讓我們能更精準地預測客戶對哪些產品有興趣，同時又可利用系統的『定聯』功能，定期跟進客戶的情況，幫助提升銷售成效。」

▲ 林竹彬（Ben）直言PRUVenture有助他克服內向的性格，利用PRULeads系統在短時間內發掘屬於自己的潛在客戶群。

專屬財務支援 減少財政壓力



另外，由於有感收入與工作量難成正比，鍾子欣於2021年初離開從事多年的物業管理行業，透過PRUVenture計劃加入保誠。不消兩個月時間，她已取得業內MDRT資格。「PRUVenture 特設基礎財務支援，於每月達標後獲發猶如『底薪』的財務收入，令我轉職時無後顧之憂。此外，業績佣金更為我提供一份可觀的收入，令我提早達成了置業、買車的目標。」

▲ 鍾子欣讚揚PRUVenture計劃提供財務支援，令她轉職時無後顧之憂。

如果你有意開創個人事業，或對保險財策工作產生興趣，可瀏覽PRUVenture領袖發展計劃，了解更多詳情。



（特約）