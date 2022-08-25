培育業界超新星　創造保險新體驗

保險作為指路明燈，沿途陪伴客戶規劃人生所向，FWD富衛保險（下稱富衛）銳意吸納及用心培育專才，成功組建強大的保險財策精英團隊，以專業及優質服務，背負客人的理想砥礪前行。歷年成績優異，在今屆傑出推銷員獎再奪佳績，共有5名精英脫穎而出，卓越表現足證優質服務、市場口碑及行業認同。

▲ 在應屆「傑出推銷員獎」中，富衛再有5名精英脫穎而出，足證持之以恒的培訓計劃成果豐碩，以致能建立優秀的財策團隊。

富衛秉持「創造保險新體驗」的服務理念及方針，矢志創造簡便和嶄新客戶體驗。獎項嘉許見證企業在人才培訓的付出功不可沒，獲頒「傑出推銷員」（DSA）的分區總監戴永強（Kenny）、資深分行經理李淑婷（Peggy）、資深分行經理董卓誠（Jackson）、營業經理劉晉榮（Warrick），以及營業經理伍嘉蔚（Carrie），均致力為客戶提供全面且多元化的理財及保障方案，助他們達致籌劃自主人生的目標。



互信關係建於盡責



保險並非單純以產品銷售而存在，全方位的財務規劃深層次地追蹤人生各種動態，戴永強強調，專業的財務策劃顧問並非為公司服務，而是全心全意緊貼客戶所需，切身了解他們的背景和財務狀況，為其建議合適的保險產品及理財方案，用心誠懇地關注對方的需求，客戶最終會感受到其認真盡責的態度，從而育成互信的關係。



投身保險業及富衛多年，戴永強感激公司及團隊在每個挑戰下都充當伙伴一同前行，使他能「無懼」地設定具挑戰性的短中期目標，確立未來路向，作為工作或個人的啟動器，從而推動自我進步，衝破個人框架以應對世界變幻無常。



不忘「三心」熱誠待客



保險業與客戶的關係非單純銷售，更在乎確立長久的信賴。投身保險業多年的李淑婷認為，要贏得客戶信任，必須兼具「三心」—責任心、同理心和感恩的心，事事從客戶角度出發，視之為親友般對待，方可熟悉及洞察其財務狀況及需要，從而讓他放心將理財及保障重任交托予財務策劃顧問。此外，即使在順逆境中都謹記入行初心，保持正面與感恩。



「籌備參賽亦有助訓練我的應變能力，讓我在短時間內改善以往的不足，並學習深層次觀察事物，同時在有限的時間內為客戶出謀獻策。」李淑婷指是次參賽，令她的思維與眼界大為擴闊，也提升了客戶溝通能力，相信對未來事業發展將大有幫助，故她亦會將比賽經驗帶回公司與同事分享。



年輕動力增值自我



大學生活自主獨立，正值良機在初出社會前探索「人生路」。現正就讀香港大學中文系的董卓誠，慶幸團隊致力吸納新血，推動「大學生團隊」，加上富衛有別業界的傳統形象，市場定位活力創新；企業文化配合愛好挑戰的性格，推動他年紀輕輕已加入富衛兩年。他指時代更替下，「無懼」代表年輕人的處世態度，若要開拓別類人生要勇於踏出舒適圈，更要適時增值自己，故他已報考不同專業試，包括認可財務策劃師（CFP®），以萬全準備展現工作熱誠，贏得客戶及業界信任。



董卓誠稱參賽機會難得，從中可確定自身的專業能力及行業的認受度。過程中他又透過企業的培訓認識到自身的長處及不足，以此為基礎連動致客戶服務上。而大賽如同實地試練場，考驗臨場反應及抗壓力，創造機會發揮日常所學。



貼心真誠連繫客戶



科技進步就如雙刃劍，人與人的距離拉遠或近盡在一綫間，入職8年的劉晉榮深明客戶信賴的重要性，秉承以誠相待的態度溝通，傾談間過程中抽絲剝繭，細心關注客戶所需，持平地為他們提供意見及度身訂造的全面保障規劃。



本屆「傑出推銷員」主題「無懼」切合香港市況，人心惶惶下情緒易受牽動，劉晉榮指「世界變動迅速，腳步甫停就會被追上。此情此境驚恐正如原動力驅動自我前行，無懼地克服困境。」故在新常態下，適時跳出恆常的策略，根據客戶需要，時刻修正溝通方案，彰顯貼心專業及聯繫，贏得客戶信任。



保險着重以心待人，劉晉榮藉參賽工作坊意識到日常忽略自身理解，現時會透過自我溝通，探索個人的優勢及不足，展現獨特的表現業務態度及能力，為客戶制定圓滿的人生規劃。



堅守服務質素獲客戶信任

信任並非朝夕就可建立，置身於講求速度的世代，每分每秒就如瑰寶，伍嘉蔚入行以來秉承「3至6小時的服務原則」，堅持在限時內回覆客人的疑難。她憶述初入行時，有位專業人士客戶就問題深夜聯繫，表明可翌日回覆，但她即時埋頭處理並作出解答，該客人的回覆「trust is building thisway」（信任藉此建立），令她銘記於心，並成為未來的成功格言。



財務策劃師作為發展路上的同行者，當中的誠信和堅持正是實現客戶豐盛人生的關鍵。伍嘉蔚指，許多客戶對自身情況仍存迷惘，故財務策劃顧問應主動積極，從言談中深入發掘和了解客戶的真正需求。同時，市場瞬息萬變，要因時制宜地為客戶隨時更新理財規劃方案，故應變能力尤其重要。最後，多角度思維亦不可或缺，財務策劃顧問要根據情況思考不同可能性，助客戶做好萬全準備。

▲ 戴永強

▲ 李淑婷

▲ 董卓誠

▲ 劉晉榮

▲ 伍嘉蔚

育才有道 展現無限潛能



傑出推銷員獎（DSA）被譽為「銷售界奧斯卡」，擁有舉足輕重的業界地位。富衛一貫重視吸納及培育人才，在應屆比賽中亦創出驕人成績，各獲獎精英更展現卓越的行業知識、服務質素和營運效率，成功化身業界楷模。



理念相通 勇於突破限制



富衛每年都大力推動財務策劃顧問參賽，同是前綫出身的富衛營銷業務及培訓部主管、助理副總裁鄧立平喜見是次獲獎的財務策劃顧問眾多，成績斐然，「比賽中有來自各行業的銷售精英，讓同事可藉此開闊眼界，並借鑑各界專才的優勢。加上這個獎項的評審準則，主要聚焦於銷售及表達技巧，而非只著重個人業績，正有助推進行業的發展至更趨專業化。」



今屆大會比賽主題為「無懼」，鄧立平指出，有關主題與富衛的企業理念—「敢至係人生」不謀而合，「敢」一字正可呼應「無懼」，同樣表達出「成功無界限」的想法，鼓勵更多人勇於突破傳統框架與限制，以發揮最大潛能。



多元培訓 造就專業發展



鄧立平認為，星級銷售員的誕生，除個人努力外，亦有賴幕後團隊的協助及打磨，方能將團隊自我優勢發揮至極限。富衛旨在通過「合適的土壤」，如提供所需資源及專業培訓團隊，協助有志成為業界翹楚的財務策劃顧問達成目標。「我們會運用多元策略造星，包括推動年輕財務策劃顧問參與不同類型的公開比賽、善用廣告平台讓前綫同事擔當公司代言人，以至每年挑選五名精英前赴法國進行特訓等，確保每位新入職的理財顧問皆有機會接受星級培訓，踏上專業發展路。」



與時並進 推動數碼創新



富衛致力培育銷售專才，在參賽者備戰期間，通過安排各類型密集式培訓及全方位支援，當中廣及銷售技巧、應變能力、貼身跟進練習進度和賽前面試等，助他們掌握專業知識，力臻完美。「慶幸參賽同事皆竭盡所能應對比賽，彼此在備戰準備時會互相提點及扶持，在砥礪互進中，亦加深了團隊協作精神。」



富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑表示，富衛著重人才的多元化發展，「歸根究底期望每位理財顧問都可自然發揮個人特質，在行業中百花齊放，以客為本提供專業及優質的服務，藉此創造優良的客戶體驗。」



針對疫情，富衛在人才培訓更加緊腳步，善用數碼平台在每週推行恆常的培訓課程，不斷提升財務策劃顧問在世界大環境變遷下的能力。而近期推出的「3分鐘動態Training」則緊貼時事發展，導師即日上傳不同的主題影片，善用科技提升無間斷增潤同事的專業知識及服務質素，務求鞏固他們在行業中的領先地位。

▲ 王君傑（左）和鄧立平讚揚各參賽精英表現卓越，反映富衛的「造星」計劃與全方位培訓成效彰顯。

(特約)