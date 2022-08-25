第54屆「傑出推銷員獎」特刊

歡迎大家蒞臨第54屆「傑出推銷員獎」頒獎典禮。本人在此向所有得獎者致以最摯誠的祝賀。

香港管理專業協會市場推銷研究社於1968創立「傑出推銷員獎」。此項年度盛事旨在嘉許銷售精英的傑出成就，並對他們在提升銷售業界水平和香港的繁榮成功所作出的貢獻予以肯定。



今年獎項以「無懼」為主題。恐懼是與生俱來的本性。做到真正無所畏懼，並不是「消除」恐懼，而是學習如何面對及控制懼怕心理。在銷售的世界，恐懼是我們最大的敵人，亦是最好的朋友。成功的銷售人員不但能克服自身的「恐懼」，他們更能掌握客戶的恐懼心理，從而對症下藥，為客戶提供最適切的產品及服務，協助客戶戰勝恐懼。



藉此機會，我向今屆得獎者的無懼勇氣致敬。祝願你們在銷售旅程上持續成功，讓這個獎項帶領各位在事業上再創高峰。

在此，本人特別感謝香港特別行政區政府房屋局局長何永賢太平紳士撥冗光臨頒獎典禮，並擔任主禮嘉賓，分享睿智，為獎項增添光彩。

香港管理專業協會

主席

彭耀佳博士 GBS JP



由香港管理專業協會市場推銷研究社於1968年成立的「傑出推銷員獎」，旨在嘉許銷售業界精英的傑出表現，並加強市場推銷作為企業核心重要的一環。今年，獎項踏入第54屆，一直鼓勵一眾優秀的銷售精英，透過這平台展現自己最出色的表現。



藉此盛會，我為所有得獎者的傑出表現致以熱烈祝賀。他們都具備今屆主題的特質－「無懼」! 祝願每一位得獎者能繼續在各自的領域綻放光芒，進一步提升香港世界級的銷售專業，並帶動整體經濟的蓬勃發展。



本人謹代表香港管理專業協會衷心感謝獎項評判團，籌委會成員及市場推銷研究社執行委員的努力和無私貢獻及所有贊助機構的慷慨支持，令今年獎項取得空前成功。



我們深感榮幸邀得香港特別行政區政府房屋局局長何永賢太平紳士撥冗擔任頒獎典禮主禮嘉賓，分享真知灼見。

香港管理專業協會

總裁

胡志君女士



本人謹代表香港管理專業協會香港市場推銷研究社祝賀第54屆「傑出推銷員獎」所有得獎者超卓出色的表現。



香港市場推銷研究社創立於1966年，亦是香港管理專業協會首個專業研究社。本社旨在推廣專業銷售發展為目標，致力舉辦多項活動，為從事市場推銷人員提供有效而持續的專業培訓。而籌辦「傑出推銷員獎」乃本社重中之重的年度盛事。



「傑出推銷員獎」今年已步入第54年。業界更有目共睹獎項的成長及發展，多年有賴不同領域的公司踴躍參與，獎項至今在業界已具有舉足輕重的地位，更被譽為銷售界之「奧斯卡」。今年獎項再創佳績，本人非常愉悅見證更多新行業及新公司參與比賽，充分證明「傑出推銷員獎」在銷售業界頗受重視。



數碼營商在疫情下漸成新趨勢，不少企業為把握未來機遇及提升競爭力，已進行數碼化轉型。當然，銷售人員亦需重塑固有銷售模式，以適應市場及經營環境的變遷。銷售人員更需持「無懼」態度去面對迎面而來的數碼變革以及未來種種的潛在挑戰，積極轉型及創新，締造新商機。



本人謹代表市場推銷研究社衷心感謝香港特別行政區政府房屋局局長何永賢太平紳士百忙中抽空擔任頒獎典禮的主禮嘉賓，亦感謝今屆尊敬的評判團成員為獎項付出寶貴時間耐心評核，令獎項得以順利舉行。本人亦由衷感謝今屆籌委會主席楊秋蓉女士及其能幹團隊不吝付出努力與熱誠，全情投入，令獎項取得空前成功。



此外，本人向獎項各贊助機構的慷慨支持謹致謝忱，包括首席贊助機構友邦保險（國際）有限公司；尊貴贊助機構萬通保險國際有限公司；卓越贊助機構保誠保險有限公司；主要贊助機構 AXA安盛、香港中華煤氣有限公司和香港永明金融；照片拍攝贊助機構快圖美（遠東）有限公司；以及媒體夥伴香港經濟日報、求職廣場出版有限公司和英文虎報。



最後，謹此再次祝賀第54屆「傑出推銷員獎」所有的得獎者。祝願業界翹楚，日後事業順遂，在自己的領域再創高峰，銷售無懼。

市場推銷研究社

主席

陳浩源



如何成為一位「傑出的推銷員」? 於現今競爭激烈的市場及疫情的影響下，成為一位優秀的銷售人員須緊貼企業商業策略及市場轉變，及持有「無懼」求變的心態，方能於自己的崗位上嶄露頭角。銷售精英的成功與失敗除了取決於銷售業績，更重要是透過自身的銷售技巧及溝通魅力，從而提升顧客對產品或服務的信心度。受疫情千變萬化的影響，銷售人員更須自我鞭策，提升行業知識及銷售技巧。透過參與「傑出推銷員獎」，我堅信每一位得獎者都能展現自身專業的態度、堅毅不屈的信念及追求卓越的承諾。



在此，本人謹代表國際市場推銷研究社董事會及世界各地的成員，送上最真摯的祝賀予香港市場推銷研究社成功舉辦第五十四屆「傑出推銷員獎」頒獎典禮。這個獎項多年秉承理念，以表揚傑出推銷員及各行各業的企業，於推廣銷售專業及提升業界優質水平的努力和貢獻為核心。在此，我送上誠懇祝賀予每一位「傑出推銷員」及「傑出青年推銷員」的得獎者。



國際市場推銷研究社是由全球數以千計的成員組成的專業組織，恬守道德的市場營銷標準，致力推動持續進修，對全球經濟產生積極而正面的影響。我鼓勵各得獎者繼續踐行銷售人員需具備的專業操守，平衡商業利益及誠信標準，並終身學習，持「以客為本」的態度，促進行業發展。



最後，我謹代表國際市場推銷研究社衷心感謝香港管理專業協會及香港市場推銷研究社致力協助發揚本社精神，以無畏無懼的精神，共同推動專業銷售長遠發展，讓銷售界的專業繼續發光發亮！

國際市場推銷研究社

主席兼行政總裁

Willis Turner CAE CME CSE



本人深感榮幸能擔任第54屆「傑出推銷員獎」籌委會主席。獎項經過逾五十年的發展，在業界已建立不容忽視的影響力，更擁有銷售界「奧斯卡」之美譽。獎項亦一直秉持信念，以推廣銷售業界優質水平為核心價值，致力表彰在業界表現卓越的銷售人員及公司。



今年，獎項籌委會以「無懼」（Fearless）為主題。在抗疫之路上為銷售人員燃點希望，亦為業界注入強心針，鼓勵銷售人員秉持無畏無懼、樂觀而嚴謹的精神，堅定前行，繼續以他們的專業知識，為客戶提供最優質的產品及服務，以實現雙贏。



今年，我們很榮幸得到來自各行各業，近四十間公司的鼎力支持。本人在此衷心祝賀所有參賽公司及得獎者。此外，獎項之延續，有賴各贊助機構的全力支持，包括首席贊助機構友邦保險（國際）有限公司；尊貴贊助機構萬通保險國際有限公司；卓越贊助機構保誠保險有限公司；主要贊助機構 AXA安盛、香港中華煤氣有限公司和香港永明金融；照片拍攝贊助機構快圖美（遠東）有限公司；以及媒體夥伴香港經濟日報、求職廣場出版有限公司和英文虎報。同時，本人亦由衷感謝李燦榮顧問有限公司董事李燦榮博士能於百忙中抽空擔任「表達技巧研討會」的演講嘉賓，分享其精彩及寶貴的經驗。



獎項籌委會亦萬感榮幸獲香港特別行政區政府房屋局局長何永賢太平紳士撥冗光臨頒獎典禮，並擔任主禮嘉賓，令獎項生色不少。本人亦非常感謝所有評判團成員百忙中抽空參與面試環節的評審工作，以他們專業的角度為獎項選出表現卓越的銷售人員。同時，本人藉此亦向本屆23位獎項籌委會成員的付出及貢獻致以衷心的謝意，本獎項的圓滿舉辦有賴各方熱誠及全情投入付出的成果。



最後，我為今屆獎項得獎者的出色表現致以熱烈祝賀，你們為銷售界樹立模范。祝願各位，抱持「無懼」的態度，繼續發揮專業精神，帶領銷售行業邁向更大的成功。

第五十四屆傑出推銷員獎籌委會

主席

楊秋蓉



無懼疫情創佳績 持續拓展獎項規模



疫情持續近三年，為銷售業帶來重大衝擊，惟業界普遍透過推展網上銷售及人才培訓，積極應對新常態。由香港管理專業協會推銷研究社舉辦的「傑出推銷員獎」，在「疫」境中亦繼續化身精英雲集的良性競爭平台，推動各行業的銷售團隊砥礪互進，精益求精。



作為本港歷史悠久的大型獎項，踏入第54屆「傑出推銷員獎」，一貫被視為銷售界的「奧斯卡」。市場推銷研究社主席陳浩源（Rayson）表示，最感鼓舞的是目睹眾多企業在疫情中仍深具遠見，樂於投放資源為銷售團隊進行高效能培訓，使其專業水平得以持續提升。

力求與時並進 獎項具認受性



「因應業界一直以來的支持，每次參賽更精英盡出，為獎項帶來良好的聲譽。」陳浩源補充，有見及此，主辦機構亦緊貼社會轉變及市場最新發展，適時聽取參賽公司及社會各界的意見，定期微調賽制以至為評審準則加入新元素，與時並進，使獎項的認受性不斷增強。

提到本年度獎項以「無懼」為主題，陳浩源稱，當中主要蘊含兩大深意，其一是寄語銷售精英要無懼面前種種挑戰和困難；其二是勉勵他們保持正面心態，時刻增值自己。「很多參賽者均認為獲獎是對個人在銷售界的專業認可，對日後在公司的晉升前景以至事業發展將大有幫助。」



分享參賽經驗 帶動團隊進步



歷經逾半個世紀的推展，陳浩源喜見獎項的評審準則，已成為不同企業力求提升銷售水平的客觀指標，並轉化為重點培訓項目，推動一眾銷售精英，無論在銷售技巧、溝通能力，以至對產品的熟悉程度及行業知識等各方面，均有顯著進步。「參賽者除自身獲益外，更可將備戰及參賽過程中所得的實戰經驗，帶回公司與團隊分享，促進彼此共同進步，在業績上再創佳績。



疫情下，考慮到有置身中國內地及澳門的銷售員未能到香港參賽，陳浩源指出，近兩年在比賽舉行期間，特別安排該參賽者透過網上平台與評判會面，冀鼓勵更多身處不同地區的銷售精英角逐獎項。「有關獎項積累多年口碑、經驗和資源，我們期望可將之推展至大灣區及亞洲周邊地區，最終發展為區內最具代表性的大型獎項。」



新常態風浪不斷 堅持靈活優秀服務



作為業界年度盛事，「傑出推銷員獎」素有銷售界「奧斯卡」的稱譽，在疫情下更銳意透過嘉許表現卓越的銷售精英，為同業樹立最佳榜樣。第54屆獎項籌委會主席楊秋蓉表示，應屆獎項特別將主題定為「無懼」（Fearless），亦是旨在勉勵各行業的銷售團隊保持正面心態，並迅速應變，自然可轉危為機。

疫情反覆，海內外旅客未能來港，對銷售界無疑帶來甚大衝擊。楊秋蓉指出，疫情同樣為籌備這項大型賽事增加不少挑戰，令籌委會既要預早構思多項應變方案，也必須緊貼當局的防疫政策及措施，確保比賽順利進行的同時，也能保障各參賽同業的健康。



疫下善用科技 繼續以客為先



今年獎項以「無懼」為主題，楊秋蓉稱，這正彰顯籌委會成員期望藉此良性競爭的平台，在疫情中為優秀的銷售精英送上支持和讚許，並寄語同業無論面對任何境況，只要無畏無懼，敢於求變，勇往直前，便能衝破困境，靜待捕捉不同機遇，再創高峰。



「在疫情引致的新常態下，全球經濟環境及各行業的發展皆出現了重大轉變，既為企業增加了限制，也帶來全新的發展空間。例如『在家工作』及網上購物漸成新趨勢，企業亦必須設法應對這些轉變，並開拓新機遇。」楊秋蓉續說，同業在現階段最重要是能適應種種改變並隨時靈活應變，如善用網上平台及社交媒體，與客戶保持緊密聯繫等，方能成為出色的銷售員。



無懼環保突變 積極求變求存



疫情下不時出現突發狀況，如當局收緊社交距離措施等，令企業需要迅速回應。楊秋蓉喜見銷售同業均能成功應變，展現高度專業水平，讓人眼前一亮。「舉一個例，就我們所見，有髮型屋在收緊社交距離政策停業期間，變身花店求生；另有花農在年宵市場取消後，即租用店舖出售年花。凡此種種，皆可見眾多來自銷售界的企業在疫境中各出奇謀，積極求變求存，體現出頑強的生命力。」



疫情何時消退暫未可知，楊秋蓉寄語各得獎同業如同獎項主題般，繼續無懼地朝着不斷求進的目標積極向前，並時刻謹記「仁者不憂、智者不惑、勇者不懼」這三大要素，面對順逆境同樣以正面心態應對，最終必然可在「疫」境中突圍而出。

(特約)