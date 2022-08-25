醫生八月十二日抵港，成為第一批受惠於3 + 4隔離措施的市民，不得不問：「如此利民措施為何未能早點出爐？」

傍晚機到達後，手續比以前暢順得多，約一小時已可登上的士到酒店，不用輪候登上隔離酒店專用巴士是一大恩典，到達酒店，打點一會兒，已上床睡覺，Day 0即告結束。既是隔離再加上時差，便可睡過不亦樂乎，想起床才起床；若換作以往，便早已起身做運動再返工。優哉悠哉過了兩天，Day 3早晨便打道回府，當然要謹守隔離和測試規則，但半點兒難度也沒有。

政府新班子上場短短一個月，便能推出如此利民政策，不僅對市民有幫助，更加可帶旺經濟，為全面通關作準備，奇怪是舊政府為何過去大半年故步自封？今天能執行的政策相信早已能執行。簡單去想，最大可能還是人的問題，保守主義（Conservatism）是官員通病，抗拒新意念、新思維、新改變，是明哲保身最佳方法，在政府架構工作愈久，便愈會與保守主義走近。

定要給個「讚」予特首和茂哥（盧寵茂局長），利民措施以迅雷手法推出，敢於改變、敢於擔當，並且能安排順暢流程，以方便市民為依歸，相信他們的其他抗疫政策繼續有來，香港復興有望。

唯一就是醫生頗喜歡這3 + 4模式，若將來被取消，醫生也可能自我隔離隔離，休息夠才上班，人生本該如此。