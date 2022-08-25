搲着數夾集了貪心、自私同厚面皮之極致。中秋臨近，不少公司有送月餅給客戶／潛在客戶的習慣，是一年一度與客戶保持連繫的小心意。作為客戶的，要明白人家送禮是一回事，去到自己主動開口問人攞月餅，那就是搲。這是友人公司的故事。

每年將近中秋，友人公司必收到一個名存實亡的「客戶」（幾年前的一單小生意，故送過一年月餅給她）的來電搲月餅：「無，想睇下你哋今年會唔會送月餅嚟，你知啦，咁多公司送嚟，我驚食唔晒，咪問定邊間送，等我哋有個預算吖嘛！」別人免費送禮，收禮者要「預算」啲乜呢？雖然是無法理解的邏輯，但既然開口問到，豪一盒俾佢又點話。如是者過了幾年，這「客戶」亦無再俾過生意友人公司，我姑且稱她為喪搲C（Client）。

喪C今年又出動，更變本加厲：「今年你哋送唔送月餅嚟？其實我想同你哋講，往年嗰間×××麻麻地好食，我都係鍾意××樓（五星級酒店）嗰隻奶黃月餅，得嘅話，我想要兩盒。」彈完人家的禮品後，還不斷要搲，而且還要一副奉旨的態度。我邊聽友人敘述，邊想起蔡瀾寫的《蔡瀾眼中的八婆與美女》，他對兩者有精闢的觀察和見解。聽着友人形容那位喪C的嘴臉和口脗，我彷彿看見書中的一些文字有了一個活人模樣跳了出來，不禁嘻嘻笑出聲來。

問友人如何處理？他說：「呢幾年都無做過佢半單生意，但月餅年年照送過去，搲着數搲到咁難睇，日後公司同佢做生意都唔會有運行，放棄毫不可惜，於是同佢講：『唔好意思，××樓嘅月餅我哋係有預備送俾VIP客戶嘅，但係好似你唔喺我哋個VIP名單添，真係唔好意思。原來之前嗰隻月餅送得你咁唔滿意，唔緊要，我哋知點做㗎喇。』隨即收綫可也。」

點做？對付搲之不盡的喪C，斷其搲着數之路，即令她揼心𦧲地、苦不堪言。