火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849

﻿地址：火炭坳背灣街26至28號舖富騰工業中心I Planet地下2號單位之52號單位

面積：172平方呎

開價：135萬元

呎價：7,849元

賣點：內籠備有裝修，及附連可企人的閣樓，而物業位處火炭工業區，

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