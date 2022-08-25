火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 地產版 2022/08/25 分享： 分享： 地址：火炭坳背灣街26至28號舖富騰工業中心I Planet地下2號單位之52號單位 面積：172平方呎 開價：135萬元 呎價：7,849元 賣點：內籠備有裝修，及附連可企人的閣樓，而物業位處火炭工業區， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 今日 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 今日 銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 2022/08/18 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 2022/08/18 九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 2022/08/11 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 火炭