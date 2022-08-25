銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 地產版 2022/08/25 分享： 分享： 地址：銅鑼灣糖街3號銅鑼灣商業大廈2樓46號舖 實用面積：35平方呎 開價：55萬元 實用呎價：15,714元 賣點：物業位處銅鑼灣心臟地段，人流有保證，而舖位連租約放售，門檻低合投資 拍賣行：黃開基物業拍賣行 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 今日 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 今日 火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 2022/08/18 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 2022/08/18 九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 2022/08/11 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 銅鑼灣 銅鑼灣商業大廈