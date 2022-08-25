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銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬

地產版 2022/08/25

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地址：銅鑼灣糖街3號銅鑼灣商業大廈2樓46號舖

實用面積：35平方呎

開價：55萬元

實用呎價：15,714元

賣點：物業位處銅鑼灣心臟地段，人流有保證，而舖位連租約放售，門檻低合投資

拍賣行：黃開基物業拍賣行

...

欄名 : 拍賣行情

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