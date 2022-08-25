葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 地產版 2022/08/25 分享： 分享： 地址：葵涌葵豐街28至36號業豐工業大廈9樓B103號工場 面積：160平方呎 開價：86萬元 呎價：5,375元 賣點：單位將連租約售，租期至2024年7月底，月租約4,980元。內籠已有基本裝修，間隔四正 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 今日 銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 今日 火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 2022/08/18 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 2022/08/18 九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 2022/08/11 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 葵涌 葵芳