從500強企業榜 窺探中國發展趨勢

《財富》雜誌於本月上旬發表2022年的世界500強企業排行榜，前10名當中，中國企業佔4間、美國企業也是佔4間，中美兩國可謂平分秋色，其餘兩間分別由沙特阿拉伯和德國佔榜（見表）。

中國企業入榜數 連續3年居首

《財富》世界500強企業排行榜，是觀察各地經濟和企業發展的一個「窗口」。以下是筆者觀察到在排名榜所呈現一些值得留意的發展趨勢。

第一個值得注意的發展趨勢是，中國（包括香港）企業上榜共136間，比去年增加一間，美國今年則有124間企業上榜，比去年增加兩間，但從整體看，中國企業上榜的數目比美國多，而且持續第三年居首，顯示世界第二大經濟體的中國，其大型企業的發展是在上升軌道、且持續前行的。

擁有超過5間以上世界500強企業的11個國家，依次分別為中國、美國、英國、法國、德國、日本、韓國、瑞士、荷蘭、加拿大和印度。值得一提的是，上榜企業數量下降最顯著的國家是日本，據《財富》統計，日本在1996年世界500強企業上榜的數量有141間，但到2022年只有47間。

另一方面，世界500強企業坐落的主要城市，依次分別為北京（54間）、東京（36間）、紐約（17間）、首爾（13間）、上海（12間）、倫敦（11間）、巴黎（11間）、深圳（10間）、杭州（8間）、蘇黎世（7間）、香港（7間）等。

從洲際的角度比較，歐洲的世界500強企業數量，今年減少明顯：倫敦減少4間、巴黎減少了兩間，荷蘭減少一間；其他大洲的500強企業數量，則與去年基本沒有大變化，例如非洲今年仍然沒有世界500強企業，充分反映了目前世界經濟發展重心的布局，亞太地區尤其中國在區內的分量，日益遞增。

我們再從行業的角度分析，今年上榜的全球500強企業中，共有6間互聯網企業，分別為美國的亞馬遜、Alphabet（Google母公司）、Meta Platforms，以及中國的京東、阿里巴巴、騰訊，這些中美互聯網大企業的排名，較去年均有提升。

ICT企業 急需擺脫「卡脖子」

至於信息和通訊技術（Information and Communications Technology，ICT）企業的上榜情況，今年上榜的ICT企業中，美國佔19間，平均營業收入為1,262億美元，平均利潤達到237億美元；中國則有12間ICT企業上榜，平均營業收入787億美元、平均利潤77億美元，明顯比美國少。

雖然中國ICT企業經營業績有明顯進步，但這類別的美國企業，其平均利潤為中國同類企業的3倍，反映美國及其他發達國家，迄今的確仍掌握着產業的核心零部件以及關鍵技術。

國家主席習近平上周三（17日）在遼寧考察時強調，中央格外重視自主創新和創新環境建設，冀盡快對外部在核心和關鍵技術上的「卡脖子」作出突破，由此看來，確實反映出解決問題的迫切性。

民企盈利能力 優於國企

在中國國營企業和民營企業比較方面，深圳有10間公司進入世界500強，其中7間是民企；杭州有8間世界500強企業，民企有5間。一直以來，中國國營企業的經營利潤，無論是營業額和盈利，予人的觀感都是比民營企業為高，但細看今年的世界500強企業排行榜，中國有86間國企上榜，平均營業收入為923億美元，營業利潤39.5億美元，總資產4,153億美元，淨資產508億美元；而上榜的50間民企，平均營業收入為614億美元，營業利潤44.2億美元，總資產2,608億美元，淨資產349億美元。

據此計算，上榜民企的銷售收益率是7.2%、總資產收益率是1.7%、淨資產收益率是12.7%，而上榜國企的這3個指標，分別為4.3%、0.95%和7.8%，反映上榜民企的經營狀況優於國企，盈利能力強於國企；換言之，民企的盈利能力比國企為強，這個發展趨勢值得關注。

上榜企業營收佔比 首超美國

從營收和利潤的角度看，美國上榜企業的營收，佔500間上榜企業總營收的30%，而中國上榜企業營收的佔比為31%，首次超過美國。按照《財富》的統計，今年中國（包括香港）企業的平均營業收入，達到809.8億美元，與自身去年數字相比大幅提升；此外，平均總資產3,580億美元、平均淨資產431.8億美元，均超過世界500強企業的平均水平。

但是，中國企業盈利能力與世界500強企業平均水平的差距卻拉大。中國145間公司（包括香港和台灣）上榜企業平均利潤約41億美元，雖然與自身相比有所提升，但世界500強企業平均利潤同期上升至62億美元。中國企業顯然需要在資源運用上，作出更有效率的改善，提升資金使用的回報率。

大灣區家族辦公室 發展可期

從中國城市的發展布局看，全國的世界500強企業總部所在地，8成以上集中在京津冀、江浙滬、粵港澳大灣區；事實上，中國近年積極推動粵港澳大灣區發展，今年大灣區有24間企業上榜，連續兩年超越紐約灣區和三藩市灣區。

總的來說，中國企業入榜的數目超過美國，持續3年居首；上榜企業的營收，佔500家上榜企業總營收的31%，首次超越美國的30%；中國民企的營業盈利首次越過國企；加上粵港澳大灣區的發展潛力，展現了中國經濟是目前也將是未來拉動全球經濟增長的重要源頭，區內建立家族辦公室的需求也將持續強勢增長。

▲ 中國近年積極推動粵港澳大灣區發展，今年大灣區有24間企業登上世界500強企業排行榜，連續兩年超越紐約灣區和三藩市灣區。（中新社資料圖片）