內地旱災限電 凸顯氣候風險

除了持續的新冠疫情和房地產危機，內地現在正面臨又一個考驗：高溫和乾旱天氣引起的新一輪電力短缺。由於部分河流斷流，水力發電受到直接影響，其中四川省的情況最為嚴重，當地政府不得不限制工業用電，以保證最低限度的居民用電供應。在本文中，我們整理了內地各個省份和地區的主要發電方式及其他電力來源，並分析當前的電力短缺危機將會如何演變。

影響水力發電 四川首當其衝

從全國來看，水力發電佔2021年總發電量的16%，是內地第二大電力來源，第一大電力來源仍是火力發電，佔全國總發電量的67%；不過，就四川省而言，82%的電力都來自水力發電，因此高溫和乾旱對於四川的衝擊是最大的。

四川是部分產品的主要製造中心，中國7%的化工產品和8%的太陽能電池出口都來自四川；此外，天齊鋰業的總部也位於四川，這裏也是電池製造商和技術公司寧德時代（CATL）的重要基地，這兩家企業分別是鋰化學品和電動汽車電池的領先生產商。

四川作為電力大省，貢獻了全國水力發電量的26%，在正常情況下，除了本省供電外，四川還向其他省份輸送電力。根據我們的測算顯示，江西和上海對四川水力發電的依賴度最高，分別佔其用電量的19%和18%。

恐波及上海 汽車半導體行業

考慮到上海與其他省份的聯繫，以及在供應鏈和出口中的作用，任何限電將波及汽車和半導體行業，極端天氣也意味着更多省份可能加入電力短缺的行列，因為水力發電是許多省份的供電方式之一。

水力發電短缺的根本問題，在於乾旱，這同時可能影響農作物收成。今年夏天降雨量按年減少超過40%，3,299萬畝耕地（佔全國耕地面積1.7%）受到缺水影響，其中包括湖北、湖南和江蘇等主要農作物大省，乾旱可能會影響水稻和玉米等秋季作物的收成，從而進一步推高糧食通脹。

氣候衝擊 制約中國增長

總體而言，內地今年夏天的高溫和乾旱，對四川和很多其他省份及地區的電力供應造成了短期壓力，並且影響到農業、汽車、化工和半導體等行業。去年內地也經歷過一次電力短缺和限電，但這兩次的根本原因不同：去年地方政府需要努力遵守年度排放目標，隨後排放目標暫時取消，壓力得以緩解，但今年的高溫天氣，明顯無法通過行政命令消除。

如果入秋後氣溫降低、降雨恢復，那麼四川的水電短缺將不會持續下去，但天氣無法人為控制，這場突如其來的衝擊，正正提示我們要重視氣候風險，這是中國中期增長模式的一個額外制約因素。

▲ 內地近日面臨高溫及乾旱天氣，部分河流斷流，水力發電受到直接影響，其中四川省的情況最為嚴重。（中新社資料圖片）