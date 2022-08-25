英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 行政人員版 2022/08/25 分享： 分享： 不少玩家會在遊戲商旗下的綫上商店購買遊戲，但最近Sony旗下的PlayStation就遭到英國消費者提出集體訴訟，稱Sony以PlayStation遊戲主機在市場的地位影響遊戲銷售定價，導致消費者需要 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 今日 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 2022/08/24 逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 2022/08/24 雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 華為搶先9．6發布 Mate50系列登場 2022/08/23 華為搶先9．6發布 Mate50系列登場 Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 2022/08/22 Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 科技行業 科技軟件 科技硬件 遊戲 遊戲設置 PlayStation Sony 商業 英國 銷售