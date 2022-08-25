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英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價

行政人員版 2022/08/25

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不少玩家會在遊戲商旗下的綫上商店購買遊戲，但最近Sony旗下的PlayStation就遭到英國消費者提出集體訴訟，稱Sony以PlayStation遊戲主機在市場的地位影響遊戲銷售定價，導致消費者需要

...

欄名 : 科技新知

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