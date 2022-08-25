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Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13

行政人員版 2022/08/25

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Android 13已於上周發布，現時大部分Google Pixel手機已可運行該操作系統，而三星（Samsung）及OnePlus等品牌手機，也都進入Android 13的測試階段。不過，初創

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