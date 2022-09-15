升級遙距數碼理財服務RM Chat　助高端客戶提升理財效益

持續逾兩年的疫情，令客戶使用銀行理財服務的習慣有不少轉變。根據中國銀行（香港）有限公司（下稱中銀香港）截至6月數據，其高端理財品牌「私人財富」客戶有近70%的理財交易透過線上渠道進行(剔除證劵及保障)，反映高端客戶已習慣轉用數碼渠道處理銀行事務，亦比以往更願意於線上完成投資交易。



無可否認，疫情推動銀行業務數碼化，但「私人財富」客戶比其他客戶群有較高要求，他們除了希望透過線上理財提升效率之餘，同時十分重視與客戶經理團隊的接觸和互動，尤其當涉及較複雜的理財服務，如財富及保障規劃，以及選購理財產品時，他們期望能與專屬客戶經理團隊有更深入的溝通及互動。



針對「私人財富」客戶對專業理財顧問及客戶經理團隊的服務效率及質素要求，中銀香港去年為「私人財富」客戶推出專屬遙距數碼理財工具RM Chat。客戶經理團隊可於線上與「私人財富」客戶以文字訊息或錄音進行直接對話，由真人解答客戶問題及處理指定交易。整個流程均在中銀香港手機銀行內進行，讓客戶隨時隨地透過手機輕鬆處理銀行事務, 體驗專屬遙距理財服務。

新增Investment by Video 服務回應客戶需要



「私人財富」客戶在中銀香港手機銀行點擊「在線客服」即可進入RM Chat頁面，隨即可與專屬客戶經理團隊展開真人在線對話。



在RM Chat內，客戶可在對話途中交換圖像、文件、連結等，及完成如外幣兌換及定期指示等指定交易。而為進一步拉近客戶與服務團隊的距離，RM Chat新增Investment by Video服務，拓展服務範圍至進行簡單基金銷售服務，由查詢至完成交易均於手機銀行RM Chat內一站式完成，受嚴密的保安系統保護，資訊全程保密，投資理財更加安心。此外，客戶亦可透過RM Chat預約線上投資顧問諮詢市場走勢，緊貼市場動向。



「私人財富」客戶重視貼市、度身訂造且個人化的理財分析，RM Chat能保持人性化交流的同時，維持高效無接觸理財服務。RM Chat突破地域時間界限，讓客戶與服務團隊緊密接觸，而且支援下達指定認購指示，讓客戶足不出戶都可緊貼市場及捕捉機遇。



投資涉及風險。有關產品及服務受相關條款及細則約束。有關RM Chat的服務受條款及細則約束，請瀏覽：https://www.bochk.com/dam/more/privatewealth/rmchat/tnc_tc.pdf



(特約)