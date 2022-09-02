「綠領新力軍」課程培育新一代回收專才　填補從業員年齡斷層

▲ 海塑基金會營運經理楊紫茵帶領綠領實習生擺設街站，回收塑膠垃圾並希望藉此提高市民的廢物回收意識。

香港固體廢物生產量依然高企，香港人的回收環保意識乃有待提高。尤其在疫情下，防疫用品的消耗大大增加每日的垃圾棄置量。根據香港固體廢物監察報告指出，2020年都市固體廢物每日平均棄置量為10,809公噸，總棄置量為396萬公噸，當中廢棄塑膠為第三大源頭。



塑膠不能分解，與金钃或廢紙相比的回收再造利潤微薄，許多回收商並不願意回收塑膠，令塑膠等可循環再造物料落入堆填區和海洋。據資料顯示，有80%海洋垃圾均來自人類的陸上活動，並且延伸成海上微塑膠污染，引發更長遠的環境禍害。本月17日為「國際海岸清潔日」（International Coastal Cleanup Day)，海塑基金會藉此特別日子希望大眾思考廢物回收的重要性和影響力，並鼓勵青年參與成為「綠領新力軍」一員以推動回收業發展，從而減少海洋及陸上污染。



回收行業青黃不接 回收效益低下



基於上述原因，香港政府落實於2023年實施垃圾徵費計劃，消費者和商戶將要根據所棄置的垃圾定量而繳費。有見及此，環保回收將成為未來一大產業，產生大量勞工需求之餘，也需要更多年輕管理人才與各界溝通，成為交流和合作的橋樑，並且推動教育和政策管理。



然而，海塑基金會營運經理楊紫茵指出，回收行業從業員老化問題嚴重，他們難以消化不斷更新的政策。對於日漸年長的回收從業員來說學習新知識、新科技應用，或加強行業安全、更新回收操作等各方面都極具挑戰性。但由於過往社會大眾對環保回收業的誤解，加上現時行業操作老化難以吸引年輕人入行，一般家長亦不鼓勵子女從事環保回收。現時回收業人材青黃不接、新技術應用不普及，難以應對社會上對廢物處理的龐大需求，使回收業的升級轉型面對重重難關。



回收業前景理想 助香港推動可持續發展



大部分年青人對回收業的認識不足，認為從事回收業屬基層工作，並非任何專業領域工種，兼且看不到晉升前途，所以大多不願投身。海塑基金會營運經理楊紫茵表示：「實際上，政府和其他持份者開始積極實行源頭減廢，相繼推出各種環保措施、政策及法例，使回收業成為目前其中一個新興行業且發展前景理想。在未來，政府亦將投放更多資源於廢物管理方面的環保基建，並推動有關的經濟活動，如回收工業等廢棄物管理業務，預計這行業將穩定發展，更加會成為全球的發展趨勢和目標。」

▲ 海塑基金會設街站回收塑膠垃圾及宣傳綠領新力軍培訓計劃。

為配合環保新發展趨勢，海塑基金會在擇善基金會資助下舉辦「綠領新力軍」培訓課程，為行業培訓更多人才。培訓計劃邀請不同行內專業人士參與課程設計、教授和帶領實地考察。計劃讓一班抱有環保理念的年青人透過面對面方式的講座、工作坊和考察活動，深入瞭解環保工作和物料再生行業的就業前景、發展趨勢等，從理論到實踐各方面體驗行業的操作流程。完成課程的同學將獲頒受行業認可的畢業證書，對於未來的事業發展有很大幫助，實現入行的第一步。

▲ 「綠領新力軍」課程導師教授青少年回收業知識。

楊紫茵指出，基金會希望透過綠領新力軍培訓計劃栽培更多有抱負且熱心環保的年青人加入回收業，為行業注入新力量，協助產業活化以應對香港未來可持續發展的需要。她預計這個行業將穩定發展，需要大量的人力資源，對於着重環保的年輕人來說可以讓興趣發展成事業，並且為改善地球環境出力，這個方向不單有利於個人事業發展，對整體社會也有莫大益處。

▲ 「綠領新力軍」課程參加者參觀塑膠回收公司。

海塑基金會推行培訓課程 成員搶先體驗新興行業工作生活



現時回收業求才若渴，為解決行內迫切的人力需求，綠領計劃設有實習時段，讓學生完成課程後具有一定的相關工作經驗。實習生會於實習時段內，在香港不同的鄉郊地區設立塑膠回收街站，並提供「塑膠回收服務」。楊紫茵更透露，計劃將在未來兩三年由目前新界西的鄉村住宅， 開拓業務至區內的工商業大廈， 提供上門回收塑膠服務並積極向各物業管理公司、工商廈業戶和物業管理處宣傳，希望便利整個回收過程，藉以加強香港人的回收意識。

▲ 綠領實習生於塑膠回收街站收集膠樽。

綠領實習生Thomas表示：「即使我一向注重環保，但基於對回收行業的誤解，從來沒有想過入行，直到參加這個計劃後才發現回收行業並不是『執垃圾』這麼簡單，而是有很大的發展前景，當中涉及不同類型的專業知識，如STEM科學（Science、Technology、Engineering和Mathematics）、物流，甚至是與客戶溝通，令我眼界拓闊了且獲益良多。」

▲ 綠領實習生Thomas（左）設街站回收塑膠垃圾，並向市民分享回收資訊及宣揚環保，希望藉此提高市民的回收意識。

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（特約）