Anne et Valentin 不朽的法式視綫

眼鏡和時裝一樣有着潮流可言，約20多年前，因為來自法國眼鏡品牌Alain Mikli到港，令港人認識designer eyewear是甚麼的一回事，及後眼鏡潮流被日本品牌搶去不少風頭，時至今日，歐洲鏡

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