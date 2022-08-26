Anne et Valentin 不朽的法式視綫 副刊版 2022/08/26 分享： 分享： 眼鏡和時裝一樣有着潮流可言，約20多年前，因為來自法國眼鏡品牌Alain Mikli到港，令港人認識designer eyewear是甚麼的一回事，及後眼鏡潮流被日本品牌搶去不少風頭，時至今日，歐洲鏡 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI 今日 sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI CELINE．Baby Doll 網購限定 2022/08/19 CELINE．Baby Doll 網購限定 Under Armour 巨石計劃 2022/08/12 Under Armour 巨石計劃 Dior九龍旗艦啟動 期間限定作 2022/08/12 Dior九龍旗艦啟動 期間限定作 最強High Fashion 男鞋選擇 2022/08/05 最強High Fashion 男鞋選擇 時裝服飾 消費資訊 消費種類 法國