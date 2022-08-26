sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI

或許大家未必認識藝術家MADSAKI是何許人，用最簡單直接方法來介紹他，他就是日本著名普普藝術家村上隆旗下Kaikai Kiki公司裏的一位藝術家。MADSAKI於8歲時隨父母移居美國，據他聲稱父親是

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