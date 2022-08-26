sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI 副刊版 2022/08/26 分享： 分享： 或許大家未必認識藝術家MADSAKI是何許人，用最簡單直接方法來介紹他，他就是日本著名普普藝術家村上隆旗下Kaikai Kiki公司裏的一位藝術家。MADSAKI於8歲時隨父母移居美國，據他聲稱父親是 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Anne et Valentin 不朽的法式視綫 今日 Anne et Valentin 不朽的法式視綫 CELINE．Baby Doll 網購限定 2022/08/19 CELINE．Baby Doll 網購限定 Under Armour 巨石計劃 2022/08/12 Under Armour 巨石計劃 Dior九龍旗艦啟動 期間限定作 2022/08/12 Dior九龍旗艦啟動 期間限定作 最強High Fashion 男鞋選擇 2022/08/05 最強High Fashion 男鞋選擇 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 消費種類 日本 藝術類別 視覺藝術