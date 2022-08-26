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悅榕集團首度進駐日本 豪華親民兩酒店落戶京都

副刊版 2022/08/26

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著名酒店集團悅榕集團（Banyan Tree）在全球有多達41間酒店及度假村，以自家豪華水療馳名，分店遍布東南亞各國。最近集團首次打入日本，在京都開設旗艦品牌酒店，身在日本都可體驗到悅榕式的享受。

悅榕

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欄名 : Travel

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