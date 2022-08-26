悅榕集團首度進駐日本 豪華親民兩酒店落戶京都 副刊版 2022/08/26 分享： 分享： 著名酒店集團悅榕集團（Banyan Tree）在全球有多達41間酒店及度假村，以自家豪華水療馳名，分店遍布東南亞各國。最近集團首次打入日本，在京都開設旗艦品牌酒店，身在日本都可體驗到悅榕式的享受。 悅榕 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 維也納瑰麗酒店盛大開業 莫扎特故居歷史建築活化 2022/08/12 維也納瑰麗酒店盛大開業 莫扎特故居歷史建築活化 中東卡塔爾豪華康體度假村 主打療養生息住宿 2022/07/01 中東卡塔爾豪華康體度假村 主打療養生息住宿 麗晶品牌首次登陸越南 富國島最新奢華Resort 2022/05/27 麗晶品牌首次登陸越南 富國島最新奢華Resort 艾迪遜酒店登陸馬德里 摩登設計突顯創意個性 2022/05/06 艾迪遜酒店登陸馬德里 摩登設計突顯創意個性 倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 2022/03/25 倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 日本 酒店 設計 養生 酒吧 京都 日圓