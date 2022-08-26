Audemars Piguet玩轉聲之形 副刊版 2022/08/26 分享： 分享： 聲音與鐘錶工藝，早已是密不可分互為表裏的關係，由古時鐘樓報時機械裝置，到報時懷錶或現在極為流行的三問錶，都充分反映聲音在鐘錶界的重要角色。 作為開發報時懷錶及腕錶先鋒的Audemars Piguet，多 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 欽點水原希子加持 OMEGA年度作大玩法式宮廷印花 2022/08/19 欽點水原希子加持 OMEGA年度作大玩法式宮廷印花 IWC X Preface 突破咖啡店想像 2022/08/12 IWC X Preface 突破咖啡店想像 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 2022/07/29 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 Jaeger-LeCoultre 一錶兩面穿越星際宇宙 2022/07/22 Jaeger-LeCoultre 一錶兩面穿越星際宇宙 新CEO入主一年 Parmigiani全球首創的追針兩地時功能 2022/07/15 新CEO入主一年 Parmigiani全球首創的追針兩地時功能