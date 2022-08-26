Audemars Piguet玩轉聲之形

聲音與鐘錶工藝，早已是密不可分互為表裏的關係，由古時鐘樓報時機械裝置，到報時懷錶或現在極為流行的三問錶，都充分反映聲音在鐘錶界的重要角色。

作為開發報時懷錶及腕錶先鋒的Audemars Piguet，多

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