中原集團主席施永青：港樓市「剛需」主導　前景還看中國經濟增長

回歸以來，香港不但金融業發展蓬勃，與之息息相關的房地產，近20年走勢更有過之而無不及。以往，不少投資者指樓市與股市之間存在相關性，股市是「聰明錢」行快一些，如股市連跌數個月，樓市之後會跟着下跌。回顧歷史，97年香港回歸遇上亞洲金融風暴，股市下跌近7成，樓價也跌近7成；08年金融海嘯股市跌7成，樓價只跌了約25%；到最近一年半遇上世紀疫情，股市從2021年初約30500點，一路拾級而下至約20000點水平，下跌幅度逾1/3，但樓市卻基本持平。



香港房地產代理龍頭、中原地產集團的創辦人及董事會主席施永青，素有「地產代理教父」之稱，他接受香港經濟日報專訪時表示，一個地方經濟好，房地產才會好，當全球經濟放緩，有些地方可能負增長，香港多少會受影響，因為香港是外向型經濟體，並不是一個內循環。如果單靠本地內循環，就只是「塘水滾塘魚，冇啖好食」，香港一定是靠外循環，而且主要是靠中國，這樣香港才有角色可以扮演，經濟有增長，家庭平均收入上升，買樓需求亦會增長。

▲ 中原集團創辦人及董事會主席施永青

中國經濟起飛 成香港樓市上升動力



經濟日報：香港回歸以來，除了最初約6年的跌市，此後樓市大漲小回地長升了近20年，當中的主要上升動力是甚麼？

施永青：香港樓市過去的上升動力，主要來自中國經濟的全面起飛。房地產價格是取決於該地區的生產力，因為有生產力，人均收入才會提升，改善居住環境的能力才會提升，即投資於房地產的能力才會提升。

任何資產市場都有周期，向來有一定的規律，但過去中國處於一個非常大的上升周期，令香港以前的市場規律被打亂。香港樓市在97年之前，大約是升5年，跌3年，一個周期都不過10年，但這次一升就由2003升到2022年，持續近20年，如果沒有中國經濟起飛帶來的動力，令香港的特殊功能得以充分發揮的話，我相信中間會出現不只一次的樓價顯著回落。



經濟日報：過去有一段時間，市場傳言香港樓價被內地資金炒起，你如何解讀內地資金的影響力？

施永青：香港在中國經濟起飛的時候，找到很多屬於自己的機遇，整體香港人收入有所增加，就有能力買房地產，而期間內地資金流入其實只佔很小部分。一般的中小型單位，即「大路」市場，大部分都是香港人買，即使最高峰的時候，以成交量計，外地客買的樓不超過本地交投量的10%，通常是3至4%左右。

當香港政府2012年推出30%的買家印花稅，進一步限制了這些資金流入樓市，現在外來資金只佔香港成交比例百分之零點幾，不足以撐起樓市。所以外來資金在以前未有「辣稅」限制時，都只能叫做推波助瀾，要是沒有本地資金投入作為基礎，這些外來資金無法興風作浪。



「剛需」力抗負面因素 主導港樓市走向



經濟日報：近幾年香港可謂經歷了驚濤駭浪，但即使這樣樓市仍守在高位，令不少看淡的人跌眼鏡。你認為支持樓市的動力是甚麼？

施永青：很多人看樓價跌，因為覺得沒理由股市跌了這麼久，樓價都不跌，但香港樓價的抗跌能力的確很強。當中有一主要原因，是香港樓市的參與者和股市的參與者有一個根本性的區別。股市的參與者全是投資者，樓市就不同，樓可以用，就會有用的需要，而香港樓市9成9都是用家。

當用家有需要的時候，例如結婚要買樓，有小朋友或收入多了也會換樓，這就是「剛性」需求。現在香港因為供應短缺，每年平均只有1.5至1.6萬個住宅單位供應。以香港750萬人口約250萬個家庭計，每年只要有1%家庭有買樓需求，都有2.5萬個，但樓市只有1.5萬個供應，如此由用家「剛需」主導樓市，大跌的機會相信不大。



經濟日報：大加息潮來臨，全球經濟衰退風險升高，在外圍不穩定因素影響下，你認為香港樓市將何去何從？

施永青：現在關鍵是息口，美國加息令同業拆息上升，令供樓難度增加，這些都是實質性影響。我認為下半年會因為加息，甚至調升最優惠利率，令實際供樓負擔能力下降，當樓價開始回落時，其他負面消息會互相影響，故下半年樓價遇到阻力已是無可避免，問題是會不會出現連鎖反應。

不過，近年條件佳的新樓盤，例如鐵路上蓋或價值合理的，買家仍是「爭崩頭」，加上現在銀行樂於貸款給買家，對樓市仍是支持，令市場相對穩定。至於樓市「拐點」會否出現，長遠還是要看中國經濟，如果增長沒有這麼多，香港得益少了，能夠流入房地產的資金自然減少，令發展商要減價賣樓，樓價便難升。

▲ 香港樓市從2003年起一直處於上升周期，升勢何時才會終止成為投資者熱門話題。

經濟日報：政府新班子上任，房屋料將繼續成為焦點議題，其中「北部都會區」為未來發展焦點。你對未來房屋政策有何建議及期望？

施永青：如果一些最基本的問題不解決，北部都會區都只是有概念，無實際。例如不同的地改變用途，要城規會加快速度配合作全面規劃才可以。政府要和香港人講得清楚，居住需要有壓倒性的地位，這才會有更多可用的地出來。

如果香港以大都會為定位，香港主要的土地應用作城市發展，並不是用作郊野公園。好像紐約是大都會及金融中心，市內最多留一個中央公園，不會劃為國家公園，國家公園建在黃石及亞拉斯加。香港也如是，要讓路予市區及房屋發展，郊野公園可搬去其他地方做，就如「碳交易」一樣，在郊野公園劃了一部分出來做城市發展，就在內地多種點樹，同樣對地球有貢獻。



內地發展遇強勁對手 重整策略伺機而動



經濟日報：中原1992年進軍內地市場，早期曾經風光無限，近年則面對激烈競爭。你如何評價這30年來中原在內地的發展？

施永青：中原初到內地是相對順利，因為之前內地基本沒有地產代理行業，亦沒有二手市場。在80年代以前，內地沒有怎樣興建樓宇，所有房地產開發公司都是新成立、沒有經驗、沒有資金，而我們是有經驗又資金，去到便相對順利。

到2000年後，中國經濟發展到一定水平，出現了一批新的企業家，他們一點都不遜於香港的生意人，有宏偉願景，又有魄力和謀略，亦懂得利用社會上的資金和新科技。在利用資金上，我們明顯不及，他們可以用風投的錢，資金流處於支出多於收入，在「互聯網+」時代他們相對強管控，利用科技將流程監控做得相對細緻，再利用「燒錢」的方法，先打市佔率。

他們比較大膽投資，基本策略是先佔領市場，達到壟斷地位後再慢慢賺錢，亦透過上市籌集資金去做。我們則習慣將賺到的錢再投入，如果用別人的錢、拿投資者的錢會「周身唔舒服」。因此如果遇到這些對手，我們的競爭力便相對弱了，現在我們要重整好策略，關鍵是要生存，然後再伺機而動。

▲ 中原地產是香港地產代理行業龍頭，亦是最早進軍內地市場的香港地產代理品牌之一。

先問自己優勢何在 大灣區立足須拼搏



經濟日報：近年到大灣區創業及就業蔚然成風，你認為香港年輕人在大灣區市場，如何才能開創出一片天？

施永青：我們很早已投入大灣區，是中原在內地投放最集中的地方，我們當然是看好才把重心放在大灣區。不過並不是說大灣區好，去大灣區就會成功那麼簡單。很多香港人都未完全適應內地的生活，能否在大灣區發展中找到自己的定位呢？

先要問自己，上到去可憑甚麼成功呢？大灣區是一個經濟動力相對大的地區，但你要做得比人好，有更強的競爭能力，才可在大灣區發展中分一杯羹。坦白說，香港的新一代都是富二代，不是說真的很有錢那種，而是不愁吃穿，欠缺6、70年代的香港人那種拼搏精神，所以我覺得普通年輕人上到去，沒特別優勢很難找到出路。



經濟日報：你多年來亦熱衷於內地慈善公益事務，隨着中國扶貧之路持續推進，你的慈善基金亦如何與時並進？其中金融扶貧（如微貸）的成效如何？

施永青：我的慈善基金以前做的項目有些已減少不做，例如興建學校、築路修橋等，因為現在國家建的好很多，不用我們來興建。在金融方面，慈善基金除了有做小額貸款，更多的是在農村鼓勵他們成立合作社、統銷統購、介紹新的種植及飼養方法，來增加農民的收入。現在中國扶貧工作漸見成效，整體農村生活水平已有所提升，但協同扶貧仍有需要，故慈善基金仍不斷物色不同項目去做，現在同時進行的有逾百個項目，遍及10至20個省。



統籌：張志慧 朱震 劉麗麗

撰文：朱震

視頻：馬錦輝 黃耀文 吳俊彪

攝影：黃建輝、本報資料圖片庫