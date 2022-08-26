請人食飯好考心思。屋企教落：一、請人食飯，務求令人盡興食個飽，切忌思縮小家，叫多碟猶如割忽肉，咁寒酸乾脆唔好請。二、請得人食飯，就要以別人為考慮點，不能待薄。三、自己飽餓與否，不是重點，最重要是客人是否夠飽。

但一樣米養百樣人，不是個個都抱持這種心態請客的，有時甚至愈富有就愈孤寒和計較。與朋友講起城中孤寒友請食飯，千奇百怪，歎為觀止。

老友任職某大機構極高層，機構主席亦知名人士，揸數至叻，但數口精明極致就是寒，孤寒個寒，呢位主席每逢搞tea gathering，一定不會用catering（承辦餐飲供應商），只吩咐秘書去連鎖餅店，還千叮萬囑必須揀有折的才買，於是，個個一聽老闆又搞gathering，直情聞tea色變。老友說：「那餅店並不好吃，還要食減價貨，可想而知幾咁難啃，唔食又會俾佢追問『做乜唔食呀？』至於飲品，只有兩種選擇，就是Pantry的茶或水。」

主席有天請老友到五星級酒店午膳，老友心感有伏，由減價西餅跳到五星級酒店，太夢幻了吧？﹗但老闆叫到，一定要到。

主席甫坐下，即說：「嗱，我哋一齊share一個set lunch。」吓？兩個大人大者，況且主席乃有頭有面之人，叫一個set lunch一齊share？佢仲要揀了two-course menu，即係連埋個湯，得一樣嘢食，仲要斬半份？﹗老友乃大隻男，一個set lunch都未必夠飽，何況半份？惟有暗啞底後悔無打底。主席叮囑侍應一個set lunch要分兩份上後，陰陰嘴向老友說：「分兩份上的話，佢哋唔好意思整得太細份，每人肯定多過整份嘅一半，係咪好抵呢？正到痺！」主席臉上閃耀賺到盡暗爽神色。

為保老友安寧，我終於等到他離職才說出來。那位主席是誰？大家猜猜好了，若然估中，大概你也會說句：「真係估佢唔到！」