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海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育

副刊版 2022/08/26

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香港海洋公園水上樂園去年9月開幕後，相應的配套設施也陸續落成及推出，例如比鄰的富麗敦海洋公園酒店、大樹灣碼頭渡輪服務等。園方最近還推出全新海上觀光項目「探索港島南」，讓一家大細坐船欣賞香港自然海岸綫風

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欄名 : 本地遊

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