海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 副刊版 2022/08/26 分享： 分享： 香港海洋公園水上樂園去年9月開幕後，相應的配套設施也陸續落成及推出，例如比鄰的富麗敦海洋公園酒店、大樹灣碼頭渡輪服務等。園方最近還推出全新海上觀光項目「探索港島南」，讓一家大細坐船欣賞香港自然海岸綫風 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 2022/08/22 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 2022/08/20 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 2022/08/13 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 2022/08/06 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 2022/07/30 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 香港 酒店 中環 海鮮 海洋公園 鴨脷洲 南區 公園 西環 薄扶林