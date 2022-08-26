港打造綠色樞紐 企業轉型抓ESG機遇

各國政府為了應對氣候變化，近年都以碳中和為目標，聯合國大會早於2015年通過《2030年可持續發展議程》，當中在2050年之前達至全球碳中和，是應對氣候變化「全球最迫切的任務」。過去數年，尤其在新冠疫情爆發後，銀行、投資者及愈來愈多的企業亦積極回應，令環境、社會和企業管治（environmental, social and governance，ESG）成為企業營運主旋律。我們相信ESG已經是不可逆轉的大趨勢，香港作為國際金融、貿易中心，如何利用自身優勢發揮所長，而企業該如何看待ESG、是否能夠抓緊機遇？

東盟成員國 攜手推可持續發展

中國內地近年積極向低碳經濟轉型，更承諾2060年前達至碳中和的目標，「十四五規劃」已制定更多有關節省能源損耗及減少二氧化碳排放相關的、更具體的綠色目標；至於香港，我們致力在2050年前實現碳中和，根據《香港氣候行動藍圖2030＋》，特區政府已制定在2030年前減少碳排放強度的相關目標。放眼東盟各成員國，他們亦攜手推動可持續發展，包括在區域或國家層面訂下能源效益目標，以及在2018年訂立東盟綠色債券標準，促進綠色經濟發展。

在ESG國際潮流上，貿發局要擔當領導角色，目的是將香港打造成可持續發展樞紐，推廣綠色經濟，推動各行各業實踐ESG。因此，我們在各項展覽、國際論壇會議及其他活動上，重點提到「可持續發展」議題，在疫情的這兩年多中，貿發局都沒有停下來，改用了「網上＋實體」模式，繼續開辦展覽、論壇及活動，爭取商機。

我們會繼續透過大型國際活動，例如亞洲金融論壇、「一帶一路」高峰論壇、亞洲醫療健康高峰論壇等，推出有關可持續發展概念的議程，並與監管當局及不同機構合作，包括香港金管局、香港交易所以及香港綠色金融協會等，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

舉辦這些展覽及會議，可以向國際商界推廣香港作為ESG融資中心及ESG創新中心的角色，我們在不同場合請來行業專家演講，分享對可持續發展、可持續金融、或者打造綠色建設願景的真知灼見。

亞洲綠色金融發展 港當最強後盾

上市公司需要符合有關ESG的要求，也愈來愈多企業目光轉向綠色融資產品，作為企業擴展的資金來源。亞洲的綠色金融市場發展愈來愈快，自2019年疫情出現以來，ESG主題相關基金的投資額破了紀錄，市場預期在2025年之前，ESG相關的資產總額將超過53萬億美元，足見ESG的市場規模及市佔率有很大的成長空間，形成一股新綠色經濟力量。香港作為國際金融中心，是區內可持續發展的「最強後盾」，能夠提供多元化的融資渠道，例如綠色債券和貸款，促進國際投資者為不同項目，包括發展「節能綠建」、可再生能源等籌集資金，推動綠色經濟發展。

內地對促進轉型至綠色經濟的專業知識有龐大需求，香港獨特的戰略位置，將能促進企業與內地以至全球的綠色金融聯繫及互動。我們聯同金管局基建融資促進辦公室，在「一帶一路高峰論壇」上合辦活動，推廣綠色金融。促進交易（即「做deal」，deal-making）方面，擁有綠色融資元素的項目，是我們重點協助目標，貿發局會繼續為綠色項目持有人與投資者作商貿配對，促進國際投資者融資，並協助香港的服務供應商捕捉內地及東盟國家的綠色機遇。

配對綠色項目 捕捉內地東盟機遇

以亞洲金融論壇（AFF）為例，我們在AFF Deal Flow環球投資項目對接會平台，羅列超過740個投資項目，涵蓋範疇包括金融科技、醫療科技、深科技、消費品、基建及房地產、環境、能源及環保科技等等，當中超過240個為ESG有關項目，滿足投資者相關需要。

值得一提的是，《十四五規劃綱要》頒布的碳中和目標和城市群建設，將推動內地對互聯互通及可持續發展城市的基建需求。我們將向大灣區和成渝的城市群加強宣傳，推廣香港基建服務、城市規劃及設計、房地產開發、地產科技及智慧城市技術等，亦會在東盟地區舉辦「未來建設建設未來」（Building for the Future）大型的推廣活動。

ESG發展已進一步滲透到不同的大小企業，相比大企業，香港的中小企及初創亦可發揮價值，積極參與融入全球可持續發展價值鏈。最近我們亦留意到，內地及東盟的消費者在下消費決定時，愈來愈着重環保，並更願意為購買綠色產品而付出一定的溢價。

為了支援中小企，貿發局一直通過全球50個辦事處，協助中小企開拓和連繫全球市場，例如中小企也可以積極參與我們的研討會及活動，喚起各界關注可持續發展的議題，又可與主要區域倡議組織合作，與商界共同推廣ESG倡議。我們的T-Box（升級轉型沙盒）、GoGBA和創業快綫（Start-up Express）等計劃成員，可以透過參與我們舉辦的活動，了解並掌握更多可持續發展的資訊。

同時，我們會舉辦一些專為年輕人而設的計劃，向他們推廣可持續發展概念，這類活動優點多而且助力大，行業領袖可以在活動上分享真知灼見，向年輕人提供學習機會；我們亦在網上定期發放ESG相關資訊，向企業提供諮詢渠道，提供有關政府對可持續發展的資助信息。

企業宜順勢升級轉型 早着先機

早前其中一間在「創業快綫」比賽獲勝的初創，利用自主研發的智能機械人，辨認及收集海洋塑料廢棄物，改善不同地區的水流污染問題，該公司在貿發局協助下，參與了一系列活動，建立更廣泛的商貿連繫，開拓市場、尋找合作夥伴，並提高品牌知名度。由此可見，香港中小企應善用本港的優勢拓展市場，在全球治理中發揮獨特的金融、商貿和國際化作用，並深度融入ESG全球價值鏈。

香港作為國際金融、貿易中心，是連接亞洲及內地市場的重要樞紐。過去數年，香港積極部署發展綠色經濟，有力化身國際ESG樞紐，大小企業也應順應潮流升級轉型，早着先機，捕捉ESG機遇。

▲ 過去數年，香港積極部署發展綠色經濟，有力化身國際ESG樞紐，大小企業也應順應潮流升級轉型，早着先機，捕捉ESG機遇。（資料圖片）