元宇宙潛力大 港創科添機遇

香港電腦節剛剛完結，展會首日大會率先成立元宇宙產業聯盟，聲勢浩大；科大副校長汪揚在結尾的Web3.0峰會，指出香港有條件成為最偉大的元宇宙城市，振奮人心。本周初，香港市務學會舉辦大型論壇，專家們紛紛發

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