元宇宙潛力大 港創科添機遇 行政人員版 2022/08/26 分享： 分享： 香港電腦節剛剛完結，展會首日大會率先成立元宇宙產業聯盟，聲勢浩大；科大副校長汪揚在結尾的Web3.0峰會，指出香港有條件成為最偉大的元宇宙城市，振奮人心。本周初，香港市務學會舉辦大型論壇，專家們紛紛發 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 2022/08/19 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 2022/08/12 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 2022/08/05 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 2022/07/29 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 去中心化管理模式 展現員工能力 2022/07/22 去中心化管理模式 展現員工能力 元宇宙 Meta 朱克伯格 美元