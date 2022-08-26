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元宇宙潛力大 港創科添機遇

行政人員版 2022/08/26

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香港電腦節剛剛完結，展會首日大會率先成立元宇宙產業聯盟，聲勢浩大；科大副校長汪揚在結尾的Web3.0峰會，指出香港有條件成為最偉大的元宇宙城市，振奮人心。本周初，香港市務學會舉辦大型論壇，專家們紛紛發

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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