免費版Outlook 微軟證實增廣告 行政人員版 2022/08/26 分享： 分享： 自微軟（Microsoft）推出iOS及Android版本的Outlook後，公司在過去幾個月開始在應用程式中投放更多廣告，並在用戶的一般收信匣中顯示。外媒報道，微軟已證實免費版Outlook的廣告數 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 今日 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 2022/08/25 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 2022/08/25 英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 2022/08/24 逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 2022/08/24 雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 廣告 Microsoft