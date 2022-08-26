黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 行政人員版 2022/08/26 分享： 分享： 最近加密貨幣交易所幣安（Binance）一名高層向外媒表示，黑客透過Deepfake（深偽技術）製作與其外貌相同的AI全像投影，冒充成幣安高層，再透過Zoom的視像通話進行詐騙。 據《The ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 免費版Outlook 微軟證實增廣告 今日 免費版Outlook 微軟證實增廣告 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 2022/08/25 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 2022/08/25 英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 2022/08/24 逾8成勒索攻擊 涉軟件裝置配置失誤 雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 2022/08/24 雲服務巨頭Oracle 被指成「全球監控機器」 黑客 虛擬貨幣