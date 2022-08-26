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黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙

行政人員版 2022/08/26

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最近加密貨幣交易所幣安（Binance）一名高層向外媒表示，黑客透過Deepfake（深偽技術）製作與其外貌相同的AI全像投影，冒充成幣安高層，再透過Zoom的視像通話進行詐騙。

據《The

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欄名 : 科技新知

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黑客 虛擬貨幣

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