百佳系列優惠慶中秋 網店買滿$800回贈$100

中秋節就快到喇，黛安都搜羅緊節日禮品送畀客戶同長輩，公關姊妹話，百佳超市及百佳網店推出多款暢銷美食及飲品組合，可以滿足唔同喜好嘅顧客。當中包括2款福袋，例如優惠價只售$349.2嘅歡聚福袋，內有9款精選產品，如金御膳上品白花菇、金御膳紅燒瑤柱鮑魚180克等；優惠價$259.2嘅團圓福袋，亦有8款暢銷產品，如金御膳上品白花菇、金御膳蛋卷等，買2個仲有9折優惠，優惠期至9月22日。

另外，即日起至9月1日喺百佳買全綫Baker's Choice月餅，可尊享易賞錢5倍積分；買滿$198送紅或白餐酒；買滿$268仲送金御膳蠔皇/紅燒瑤柱/黑松露鮑魚4隻裝。百佳仲為大家挑選咗零食套餐，訂購期至9月8日；黛安就揀咗「中秋美食滙聚套餐」，內有14款暢銷產品，如Cobs車打芝士爆谷、Kameda雜錦果仁、紅酒、白酒及精選法國風乾火腿等，最啱同親友一齊享用。

姊妹仲話，即日起至10月31日，喺百佳網店買滿$800，輸入優惠碼「MAF23」，即減$50及回贈$50網店電子優惠劵，真係好抵啊。詳情可瀏覽百佳網店或fb專頁。

本文轉載自《晴報》

▲ 中秋美食滙聚套餐優惠價$598

▲ 歡聚福袋