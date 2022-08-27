第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站

山頂纜車這條由1888年開始服務市民的纜車路綫，自去年6月進行升級工程而暫停，闊別足足一年後，終於在8月27日重開，以全新形象示人。升級發展計劃耗資7.99億，車廂內外以及車站也煥然一新，不妨再度登上

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