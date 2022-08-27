第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 副刊版 2022/08/27 分享： 分享： 山頂纜車這條由1888年開始服務市民的纜車路綫，自去年6月進行升級工程而暫停，闊別足足一年後，終於在8月27日重開，以全新形象示人。升級發展計劃耗資7.99億，車廂內外以及車站也煥然一新，不妨再度登上 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 2022/08/26 海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 2022/08/22 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 2022/08/20 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 2022/08/13 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 2022/08/06 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 展覽 山頂 車票 無障礙設施 Local Tour 旅遊資訊 豪宅 天氣