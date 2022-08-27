朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位 副刊版 2022/08/27 分享： 分享： 大小朋友最愛的動漫《SPY X FAMILY間諜家家酒》、《海賊王》及《龍珠》，由即日起至9月12日於朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」現身，以戲院為布置主題，展出多款1：1人 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶 今日 翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 2022/08/22 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 以水作概念的咖啡店 Creo 2022/08/22 以水作概念的咖啡店 Creo 跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 2022/08/18 跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 2022/08/17 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 展覽 商品 旺角 高達 朗豪坊 龍珠 新世紀福音戰士 海賊王