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朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位

副刊版 2022/08/27

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大小朋友最愛的動漫《SPY X FAMILY間諜家家酒》、《海賊王》及《龍珠》，由即日起至9月12日於朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」現身，以戲院為布置主題，展出多款1：1人

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欄名 : 新鮮熱辣

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