疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客

雖然樓市受到多個不明朗因素影響，但無阻新盤開售步伐，自第二季社交距離措施逐漸放寬後，新盤浪接浪，以追回第一季失地。

據美聯研究數據，本年迄今合共有24個全新新盤推出，涉及單位總數達9,206伙，表面數字

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