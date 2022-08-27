  • 28°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 01:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客

置業家居 2022/08/27

分享：

分享：

雖然樓市受到多個不明朗因素影響，但無阻新盤開售步伐，自第二季社交距離措施逐漸放寬後，新盤浪接浪，以追回第一季失地。

據美聯研究數據，本年迄今合共有24個全新新盤推出，涉及單位總數達9,206伙，表面數字

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

最新專欄文章 更多

利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現
2022/08/20
利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現
樓市前景不明 發展商開價克制吸客
2022/08/13
樓市前景不明 發展商開價克制吸客
加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交
2022/08/06
加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交
加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推
2022/07/30
加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推
新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇
2022/07/23
新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇
疫情 Larchwood NOVO LAND ONE INNOVALE－Archway

上一篇文章

凱柏峰II加推108伙折實$643.1萬起

下一篇文章

瓏珀山暫僅2伙放租 議價空間少 逾千呎3房叫租$4.5萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？