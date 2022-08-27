疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 雖然樓市受到多個不明朗因素影響，但無阻新盤開售步伐，自第二季社交距離措施逐漸放寬後，新盤浪接浪，以追回第一季失地。 據美聯研究數據，本年迄今合共有24個全新新盤推出，涉及單位總數達9,206伙，表面數字 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 2022/08/20 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 樓市前景不明 發展商開價克制吸客 2022/08/13 樓市前景不明 發展商開價克制吸客 加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 2022/08/06 加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 2022/07/30 加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇 2022/07/23 新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇 疫情 Larchwood NOVO LAND ONE INNOVALE－Archway