前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 【開價策略】場新焦點亦轉移至九龍區，其中旺角Larchwood率先起動，採低市價出擊，再加上折實入場價由「3字頭」起，並配合連串置業優惠，包括家具禮券，代繳從價印花稅，甚至提前成交回贈，吸引準買家目光 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 今日 旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 今日 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 今日 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 今日 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 你可能感興趣 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 01:00 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 今日 01:00 旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 今日 01:00 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 最新專欄文章 更多 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 凱柏峰II加推108伙折實$643.1萬起 今日 凱柏峰II加推108伙折實$643.1萬起 長沙灣映岸最快下月銷售 料加息影響不大 今日 長沙灣映岸最快下月銷售 料加息影響不大 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 今日 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 今日 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 印花稅 銀行 加息