前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家

【開價策略】場新焦點亦轉移至九龍區，其中旺角Larchwood率先起動，採低市價出擊，再加上折實入場價由「3字頭」起，並配合連串置業優惠，包括家具禮券，代繳從價印花稅，甚至提前成交回贈，吸引準買家目光

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