旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場

九龍區新盤成為一手市場新焦點，當中由宏安地產發展的旺角Larchwood，日前公布首張價單，涉及50伙，宏安地產執行董事程德韻表示，首批提供最高15%折扣，另提供家具禮券，折實價由$383.3萬起。同

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