旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 九龍區新盤成為一手市場新焦點，當中由宏安地產發展的旺角Larchwood，日前公布首張價單，涉及50伙，宏安地產執行董事程德韻表示，首批提供最高15%折扣，另提供家具禮券，折實價由$383.3萬起。同 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 今日 前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 今日 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 今日 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 今日 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 你可能感興趣 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 01:00 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 今日 01:00 前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 今日 01:00 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 最新專欄文章 更多 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 凱柏峰II加推108伙折實$643.1萬起 今日 凱柏峰II加推108伙折實$643.1萬起 長沙灣映岸最快下月銷售 料加息影響不大 今日 長沙灣映岸最快下月銷售 料加息影響不大 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 今日 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 今日 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 一手市場 印花稅