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開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格

置業家居 2022/08/27

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Larchwood周二（23日）首度向傳媒開放連裝修示範單位，並設有2個，分別以26樓F室，以及22樓E室為設計藍本，其中26樓F室為1房間隔，實用面積267平方呎。設計概念為一對型格時尚、熱愛自然的

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欄名 : 封面故事

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