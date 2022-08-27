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啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價

置業家居 2022/08/27

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啟德PARK PENINSULA MIAMI QUAY I，可望於本月登場，並將於短期內上載樓書、開放示範單位及開價。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目的前期籌備工作已進入最後階段，預計短期內上載樓書

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欄名 : 封面故事

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