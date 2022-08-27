何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅

由華懋及港鐵合作發展的何文田瑜一，發展商現先推出第IA期應市，涉447伙，現正待批預售樓花同意書，定價將參考同區豪宅及市區鐵路盤造價。

發展商曾表示，瑜一第IA期最快於月內獲批售樓紙，獲批後將隨即展開銷

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