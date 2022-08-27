長沙灣映岸最快下月銷售 料加息影響不大

由香港小輪及市建局合作發展、並由恒基負責銷售的長沙灣映岸，早於6月下旬上載樓書，發展商上周指出，最快下月可供銷售，並主攻年輕上車客。香港小輪集團總經理李嘉豪指出，映岸最快可於下月銷售；又提到在美國加息

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