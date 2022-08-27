凱柏峰II加推108伙折實$643.1萬起

【同場加映】九龍區新盤排隊登場之餘，將軍澳日出康城凱柏峰II於周四（25日）突擊加推4號價單，涉及108伙，折實價由$643.1萬起。

由信置、嘉華及招商局置地合作的凱柏峰II，加推新一張價單，涉及

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