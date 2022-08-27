凱柏峰II加推108伙折實$643.1萬起 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 【同場加映】九龍區新盤排隊登場之餘，將軍澳日出康城凱柏峰II於周四（25日）突擊加推4號價單，涉及108伙，折實價由$643.1萬起。 由信置、嘉華及招商局置地合作的凱柏峰II，加推新一張價單，涉及 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 今日 前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 今日 旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 今日 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 今日 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 你可能感興趣 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 01:00 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 今日 01:00 前景不明及加息壓力 新盤開價克制吸買家 旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 今日 01:00 旺角Larchwood首批50伙 折實$383.3萬起入場 最新專欄文章 更多 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 今日 市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價 長沙灣映岸最快下月銷售 料加息影響不大 今日 長沙灣映岸最快下月銷售 料加息影響不大 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 今日 何文田瑜一第IA期涉447伙月內登場 定價參考同區豪宅 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 今日 啟德MIAMI QUAY I短期內上樓書 最快下周開價 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 今日 開放2個連裝修示位 267呎1房設計時尚型格 映岸