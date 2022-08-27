市區新盤戰升溫逾3,500伙列陣 旺角Larchwood搶攻「3字頭」開價

隨着新界兩大焦點盤均以低市價出擊下，帶動一手成交氣氛向好，本月已錄得逾1,800宗成交，已創今年以來單月新高，而下一波焦點則轉移至九龍區，多個新盤區內醞釀登場，涉及7個項目，提供約3,553伙，其中旺

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