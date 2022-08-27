設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 由希慎及香港興業合作發展，位於大埔露輝路的林海山城，近日開放示範單位，其中分層示範單位藍本6座5樓B室的室內設計，原來出自「大家樂太子女」著名設計師陳浩寧（Candice Chan）的手筆，整體設計靈 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 2022/08/20 女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 2022/08/13 CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 2022/08/06 茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 2022/07/23 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 2022/07/09 Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 林海山城 裝修設計 人物專訪 大家樂 天氣 颱風