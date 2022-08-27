設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合

由希慎及香港興業合作發展，位於大埔露輝路的林海山城，近日開放示範單位，其中分層示範單位藍本6座5樓B室的室內設計，原來出自「大家樂太子女」著名設計師陳浩寧（Candice Chan）的手筆，整體設計靈

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