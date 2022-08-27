伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 英國伯明翰河畔環境優美，且配套日漸完善，有望推高當地樓市升值及發展潛力。本周末正有河畔住宅項目Affinity Living Lancaster Wharf在港推售，設有266伙，1房戶售價由23餘萬 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 2022/08/20 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 2022/08/13 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 2022/08/06 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 2022/07/30 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 2022/07/23 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 英國 伯明翰 海外物業 中原地產 英鎊