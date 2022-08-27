年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 概覽：日本慈善組織The Nippon Foundation從去年夏天開始，發起「Tokyo Toilet」東京公廁企劃，分別邀請日本著名建築師如安藤忠雄、伊東豐雄、隈研吾、久保秀朗及坂茂，還有時裝設 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 iF Design Award 2022 表揚永續設計 今日 iF Design Award 2022 表揚永續設計 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 今日 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 其他金獎設計概覽： 今日 其他金獎設計概覽： 你可能感興趣 iF Design Award 2022 表揚永續設計 今日 01:00 iF Design Award 2022 表揚永續設計 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 今日 01:00 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 其他金獎設計概覽： 今日 01:00 其他金獎設計概覽： 最新專欄文章 更多 iF Design Award 2022 表揚永續設計 今日 iF Design Award 2022 表揚永續設計 其他金獎設計概覽： 今日 其他金獎設計概覽： 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 今日 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 2022/08/20 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 2022/08/20 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 家居 人工智能 裝修設計 家電 LG Samsung 頒獎禮 德國